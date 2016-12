Com treinador definido, Naviraiense trabalha na montagem do elenco

Divulgação Rony Aguilar é o treinador do Naviraiense para 2017

Depois de dias de dúvidas e o anuncio de que teria enviado comunicado de desistência do Campeonato Estadual à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a diretoria do Naviraiense anunciou nesta última semana do ano que vai sim participar da competição. Uma reunião entre os dirigentes e grupo de apoiadores definiu a questão e a reclamação de torcedores do Jacaré através das redes sociais fez efeito.



Com lugar certo, o CEN já anunciou também o seu treinador, apostando em um jovem oriundo do futebol catarinense. Rony Aguilar, 35 anos, foi o escolhido e trabalha junto com a diretoria na montagem do elenco.



Nascido em Linhares-ES, Rony foi jogador de Avaí-SC, Vasco da Gama, Santa Cruz-PE, Bragantino-SP, Chapecoense-SC, entre outros. Como técnico, conquistou o acesso com o Itajaí-SC no catarinense série C para a Série B e também levou o Camburiú da Série B para a Série A em 2015.



Com o atraso da definição da Comissão Técnica, o início da preparação do Naviraiense deve ser no dia 9 de janeiro. “Estamos conversando com jogadores e expondo a nossa situação, buscando atletas que se adequem a nossa realidade. Então não vamos começar no primeiro dia de janeiro, como esperávamos”, explicou Soares Filho, um dos dirigentes do clube. “Mesmo assim esperamos ter uma equipe que busque a classificação”. De acordo com ele, cerca de 60% do grupo de jogadores já foi definido, mas os nomes não foram divulgados.



O Naviraiense está no Grupo B do estadual ao lado de Ivinhema, Águia Negra, Corumbaense, Urso e o atual campeão Sete de Dourados, este último adversário da estreia no dia 1º de fevereiro no Estádio Douradão.