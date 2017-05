Com novidades, Sete se reapresenta nesta terça para Série D

Franz Mendes Nei César inicia treinos para o Campeonato Brasileiro nesta terça e deve ter novidades no elenco

O Sete de Dourados começa nesta terça-feira (9) a pensar na Série D do campeonato Brasileiro. O elenco que disputou o Campeonato Estadual se reapresenta para iniciar a preparação e a Comissão Técnica terá cerca de 12 dias para moldar o time que enfrenta o União Rondonópolis-MT, fora de casa, no dia 21, data da primeira rodada da competição Nacional. Os dois times estão no Grupo A11, junto com Aparecidense-GO e Luziânia-DF.



Do grupo que disputou o Estadual, parte deve seguir para o Brasileiro, mas a lista só será conhecida após a reapresentação. De acordo com o gestor Tony Montalvão, apenas após o término do Estadual esses nomes seriam conhecidos. Neste domingo, o Corumbaense conquistou o título vencendo o Novo por 2 a 1.



O planejamento e a definição dos jogadores estão sendo discutidos em reuniões entre o dirigente e o técnico Nei César desde a última sexta-feira. “Queríamos começar hoje [segunda-feira], mas parte dos novos atletas não chegariam a tempo. Então, não adianta começar com dez, 11 jogadores”, justificou Tony. Segundo ele, maior parte do elenco está definida, mas será divulgada apenas com a chegada efetiva dos atletas.



A expectativa da torcida é em relação à permanência de jogadores que fizeram boa participação nas competições do primeiro semestre, principalmente o Campeonato Estadual e a Copa do Brasil. Jogador mais elogiado pela torcida, o zagueiro e capitão Ramon Baiano teria recebido sondagens de outros clubes, mas pode continuar no Sete. “Ramon fica”, disse, Tony, categórico.



Entre as novidades do elenco, três jogadores que disputaram o Estadual pelo Águia Negra estão confirmados. O volante Peu, que retorna ao Sete onde conquistou o título de 2016, o lateral Léo Félix e o meia-atacante Leandro Branco. Outros atletas que se destacaram na competição também podem ser anunciados nos próximos dias. Por outro lado, o lateral Jô e o meia Thiago Mattos, contundidos, são dúvidas para a competição.