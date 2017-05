Com laudo expirado, Morenão pode não receber jogos do Comercial na Série D

Anderson Ramos/Capital News Estádio necessita de renovação no laudo do Corpo de Bombeiros para receber jogos

O estádio Morenão é novamente uma incógnita. Assim como aconteceu às vésperas do Campeonato Sul-Mato-Grossense, a administração do estádio corre contra o tempo para conseguir a regularização dos laudos para que o Comercial possa mandar os jogos no local durante a Série D do Campeonato Brasileiro, que tem início previsto já para o próximo dia 21.



Sem as condições ideais, segundo as normas exigidas pelo Estatuto do Torcedor, o estádio pode receber jogos do campeonato estadual graças a um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) que teve o prazo expirado no início deste mês, assim, é necessário novas autorizações expedidas pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária, para que o Morenão possa seguir recebendo público nos jogos.



De acordo com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), quem esteve a frente das reformas para a reabertura do estádio, o laudo da Vigilância Sanitária já foi renovado, enquanto o Comercial garante que a Polícia Militar também já renovou a liberação, restando assim apenas o Corpo de Bombeiros, que segundo o clube, exige novas medidas por esperar um público maior nos jogos da competição nacional.



A diretoria do Comercial se reúne nesta quarta-feira (10) com o Ministério Público Estadual (MPE) para viabilizar a liberação. O Colorado não pretende mandar os jogos na Série D fora de Campo Grande, cogitando assim, a possibilidade de atuar com portões fechados em caso de não ocorrer a liberação.



Durante a primeira fase, o Comercial atua apenas três vezes em Campo Grande, segundo a primeira logo na rodada de abertura da Série D, no dia 21, diante do Sinop/MT. O Colorado enfrenta ainda Ceilândia/DF e Anápolis/GO na primeira fase, podendo ter, na melhor das hipóteses, outras cinco partidas na capital durante a fase decisiva.