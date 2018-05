Com dez times, Estadual Sub-19 começa em junho

Dez times, todos contra todos em turno único e pontos corridos. Assim, simples e sem complicação será o Campeonato Estadual Sub-19, definido nesta quinta-feira (24) na reunião do Conselho Arbitral. A competição serve também como classificatória para a Copa São Paulo de Juniores 2019, que acontece em janeiro. Os dois primeiros colocados garantem vaga no principal campeonato da categoria no país.

Anderson Ramos / Capital News Presidente de 10 clubes interessados na disputa estiveram presentes na reunião na FFMS

No encontro, com a presença de Francisco Cezário, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e do vice-presidente e coordenador de competições, Marcos Tavares, dez clubes confirmaram participação no Sub-19, o dobro do ano passado. De Campo Grande estão na lista o Operário FC, Comercial, Moreninhas e ABC. Do Interior estão Costa Rica, Serc, Coxim, Sete de Dourados, Operário AC e Aquidauanense.



A ausência sentida é do Corumbaense, atual campeão. Em relação aos clubes que disputaram a última edição, o Urso de Mundo Novo também abdicou da disputa neste ano.



O campeonato começa no dia 23 de junho e as nove rodadas serão disputadas até o dia 26 de agosto. A tabela deve ser divulgada até a próxima segunda-feira (28), mas a última rodada, marcada para o aniversário de Campo Grande, deve ter o clássico Comerário.