Com desfalques importantes, Sport e Bahia começam a decidir Copa do Nordeste

Arquivo/Diário Pernambucano Primeiro jogo da decisão acontece nesta quarta, na Ilha do Retiro

A luta pelo título da Copa do Nordeste de 2017 terá o primeiro capítulo nesta quarta-feira (17), às 20h45, no estádio Ilha do Retiro, em Recife/PE. Após passarem pelos maiores rivais nas semifinais, Bahia e Sport agora tentam levar mais um troféu da competição para casa, porém, neste primeiro duelo, nomes importantes desfalcam as duas equipes.



Com o apoio da torcida na Ilha, o Sport entra para o primeiro jogo da final com ao menos cinco desfalques. O volante Rithely e o lateral-esquerdo Evandro cumprem suspensão pela expulsão no clássico contra o Santa Cruz, pela semifinal, enquanto os zagueiros Ronaldo Alves e Henríquez, e o atacante Marquinhos estão fora por problemas físicos.





O técnico Ney Franco ainda pode perder o lateral-esquerdo Mena, com problema muscular – o Departamento Médico vai esperar até momentos antes de a bola rolar para definir se o chileno vai ou não para a partida. Em compensação, o craque do time, Diego Souza, não deve ser problema para a partida. Após três jogos fora por conta de problemas musculares, o jogador participou normalmente do último treino e reforça o Leão, que deve entrar em campo com: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Raul Prata; Ronaldo, Fabrício e Diego Souza; Everton Felipe, Rogério e André.

Reprodução Principal arma do time, Diego Souza está confirmado para o duelo



Já o Bahia chega empolgado para a final. Além de ter o melhor aproveitamento entre todos os times da Copa do Nordeste, o Esquadrão de Aço vem embalado pela boa estreia no Campeonato Brasileiro, onde goleou o Atlético-PR por 6 a 2, em casa. Apesar da boa fase, a equipe baiana disputa o jogo desta noite com desfalques importantes.



Artilheiro da competição, com seis gols marcados, o meia Régis cumpre suspensão, assim como o lateral-esquerdo Armero e o volante Edson. O atacante Hernane, com cinco gols no torneio, se recupera de fratura na perna esquerda e também está fora.



As ausências forçam o técnico Guto Ferreira a modificar a equipe. No entanto, o treinador fez mistério e não revelou como será a escalação. As opções para o lugar de Régis, por exemplo, são Zé Rafael e Diego Rosa. A tendência, então, é que o Bahia jogue com: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca (Éder), Matheus Reis; Renê Junior, Juninho e Zé Rafael; Allione, EdigarJunio e Gustavo (Maikon Leite).



O Sport é o segundo maior campeão da Copa do Nordeste, tendo faturado a taça em três oportunidades. Em caso de uma nova conquista, iguala o Vitória, maior vencedor do torneio com quatro. Já o Bahia foi bicampeão em 2001 e 2002 e pode igualar a Leão pernambucano e se aproximar do rival local.



A partida desta noite terá transmissão da TV Esporte Interativo através do canal EI Maxx a partir das 20h. O troféu será decidido de fato na próxima quarta-feira (24), quando os times voltam a se encontrar na Arena Fonte Nova para decretar o campeão desta edição.