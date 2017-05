Com clássicos, Brasileiro da Série C começa neste final semana

Reprodução/Maranhão Esportes Clássico no Maranhão é o grande destaque deste sábado

A luta por quatro vagas na Série B do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (13). Com vários clássicos e confrontos regionais, acontece neste final de semana a primeira rodada da Série C, que promete novamente vários bons jogos e sucesso de público, já que conta com equipes tradicionais como Fortaleza/CE, Remo/PA e Joinville/SC.



Neste primeiro dia, cinco jogos acontecem, com destaque maior para o clássico maranhense entre Moto Club e Sampaio Corrêa, às 15h, no estádio Castelão, em São Luís. Esta será a única partida pelo grupo A, enquanto na outra chave, outros quatro jogos acontecem, entre eles os derbys entre Tupi e Tombense, em Minas Gerais, e Volta Redonda e Macaé, no Rio de Janeiro.



No domingo (14), mais quatro jogos acontecem. Em Alagoas, CSA e ASA fazem o confronto local, enquanto no estádio Mangueirão, em Belém/PA, Remo e Fortaleza, duas das grandes forças da competição, se enfrentam. Pelo grupo B, Ypiranga/RS e Joinville/SC, representantes da região Sul, também se encontram. A rodada será fechada na segunda-feira (15), com o jogo entre Confiança/SE e Salgueiro/PE.

Reprodução/O povo Tradicionais, Fortaleza e Remo abrem Série C neste domingo





Assim como nos últimos anos, a Série C terá o formato regionalizado na primeira fase, com os times divididos em dois grupos de dez equipes, sendo o grupo A com os times das regiões Norte, Nordeste e o Cuiabá/MT, enquanto na chave B estão os times do Sul e Sudeste.

Os times jogam todos contra todos em dois turnos dentro dos grupos, com os quatro melhores avançando à segunda fase, que será em sistema de mata-mata. Os semifinalistas sobem à Série C de 2018.

Confira os jogos desta primeira rodada:



Sábado, 13/5

Tombense x Tupi, às 14h30, em Tombos/MG

Mogi Mirim x São Bento, às 14h30, em Osasco/SP

Moto Club x Sampaio Correa, às 15h, em São Luís/MA

Volta Redonda x Macaé, às 17h30, em Volta Redonda/RJ

Bragantino x Botafogo, às 18h30, em Bragança Paulista/SP

Domingo, 14/5

Ypiranga x Joinville, às 14h30, em Erechim/RS

CSA x ASA, às 15h, em Maceió/AL

Botafogo/PB x Cuiabá, às 15h, em João Pessoa/PB

Remo x Fortaleza, às 18h, em Belém/PA



Segunda-feira, 15/5

Confiança x Salgueiro, às 19h30, em Aracaju/SE