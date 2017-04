Com clássico Ba-Vi, tem início hoje semifinais da Copa do Nordeste

Tiago Caldas/Fotoarena/Lancepress Clássico começa a definir um dos finalistas da competição

O primeiro dos quatro clássicos pelas semifinais da Copa do Nordeste acontece nesta quinta-feira (27), às 19h30, entre Bahia e Vitória. As equipes dão início no Barradãoa disputa por uma vaga na decisão da competição onde o adversário sairá do clássico pernambucano, que começa a ser disputado no próximo sábado (29).



Líderes de seus grupos na primeira fase, os times não tiveram dificuldades para chegar até esta fase. Em oito partidas da competição, o rubro-negro perdeu apenas uma e empatou outra, vencendo todas as demais, inclusive os dois duelos contra o River/PI, nas quartas de final. Já o Bahia, com o mesmo número de jogos disputados, ainda não perdeu, empatando apenas dois jogos e vencendo seis vezes, as duas últimas diante do Sergipe na fase anterior.



O Vitória, maior vencedor da Copa do Nordeste com quatro conquistas, tenta voltar a uma decisão após sete anos, enquanto o Bahia, venceu o torneio em duas vezes, chegando nos dois últimos às semifinais, sendo vice-campeão em 2015. Junto ao Sport, a dupla baiana é quem coleciona o maior número de finais, com oito cada.



Nesta quinta, apenas a torcida rubro-negra poderá ir até o estádio por uma determinação do Ministério Público Estadual (MPE/BA), assim como no próximo encontro, somente tricolores assistirão na Fonte Nova. A partida de volta, que define o classificado à decisão acontece no próximo domingo (30). Ambos os confrontos têm transmissão da TV Esporte Interativo, pelo canal EI Maxx.