Com Cene e Ubiratan, Federação define Série B Estadual

Gazeta MS/Arquivo Cene e Ubiratan confirmam lugar na segundona estadual

A reunião do Conselho Arbitral que definiu a Série B do Campeonato Estadual aconteceu nesta quinta-feira (15) na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e sete clubes confirmaram lugar na competição que vai apontar dois integrantes para a primeira divisão em 2017. Entre os times, a expectativa maior era em relação aos rebaixados de 2015, Cene e Ubiratan, que até então não haviam manifestado a intenção de disputarem a segundona este ano, mas mandaram representantes ao Arbitral e vão tentar o retorno à Série A.



Além dos dois campeões estaduais, estavam presentes também o Coxim, União/ABC, Moreninhas, Maracaju e Urso de Mundo Novo. Os sete times serão divididos em dois grupos na primeira fase e jogam entre si com os dois melhores de cada lado avançando para uma fase semifinal com dois confrontos em ida e volta para definir os finalistas e que garantem o acesso. A primeira rodada acontece no dia 15 de novembro e a decisão no dia 18 de dezembro.



No Grupo A estão os três integrantes do sul do Estado, Ubiratan, Urso de Mundo Novo e Maracaju. Já no Grupo B, com quatro integrantes, estão União/ABC, Coxim, Moreninhas e Cene. As vantagens na segunda fase serão definidas por média de pontos, já que há números diferentes de times entre as chaves.



Os clubes agora devem encaminhar á Federação até o dia 30 os laudos dos estádios em que pretendem mandar seus jogos. Segundo as primeiras informações, apenas os estádios Douradão e Jacques da Luz estão liberados e prontos para receber partidas oficiais.