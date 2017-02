Com 4 gols de Marcelo, União/ABC vence Costa Rica de virada

Anderson Ramos União/ABC se recuperou de derrota na estreia com virada sobre o CREC

Sábado foi de rodada dupla no Estádio Morenão e quem foi ver o Comercial e seguiu na arquibancada, viu o União/ABC conseguir a primeira vitória no Campeonato Estadual e com uma virada memorável. Contra o Costa Rica, o time do técnico Robert chegou a ter desvantagem de dois gols em duas oportunidades, mas contou com a estrela do atacante Marcelo, que marcou quatro vezes, todas no segundo tempo, para garantir o placar de 4 a 3.



No início do jogo, a Cobra do Norte, como é chamado o time do Interior, aproveitou as chances que teve para abrir 2 a 0, gols de Kadu aos sete e 40 minutos. O União até criou mais oportunidades, mas sempre com falta de precisão nas conclusões, não conseguiu marcar.



Na volta do intervalo, a insistência em busca do gol seguiu, até que aos 23 minutos, Marcelo diminuiu a diferença, Mas Wellington, aos 30, fez mais um para o Costa Rica. A partir daí, o objetividade que faltou no primeiro tempo para o União apareceu e Marcelo fez o que parecia improvável. Diminuiu aos 33 minutos, empatou o jogo aos 41 e, dois minutos depois, marcou o gol da vitória.



O resultado deu ao União/ABC os primeiro três pontos dentro do Grupo B. Na outra partida da rodada, a Serc, também de virada, venceu o Comercial por 3 a 2 e soma agora quatro pontos. A rodada na chave será concluída com o derby entre Novo e Operário, também no Morenão, neste domingo.