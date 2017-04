Clubes se reúnem na Federação para definir detalhes da final e decisão da Copa Verde

Arquivo Clubes se encontram nesta terça-feira, na FFMS

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) convocou os clubes finalistas e os eliminados nas semifinais do estadual para uma reunião nesta terça-feira (25), em Campo Grande, onde serão discutidos os detalhes para decisão da competição e também sobre o confronto extra que definirá o representante do Estado na Copa Verde do próximo ano.



Os confrontos entre Corumbaense e Novo já têm datas e horários definidos, com a primeira partida acontecendo no próximo domingo (30), às 15h, no estádio Morenão, e o jogo decisivo no dia 7 de maio, também às 15h, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá. As datas atendem ao pedido da TV Morena, detentora dos direitos de transmissão da competição. No encontro entre os clubes, então, serão decididos os valores dos ingressos, postos de venda e estrutura técnica dos estádios.



Já para a decisão do terceiro lugar, que garante classificação à Copa Verde, a FFMS prevê dois confrontos entre Sete de Dourados e Operário no próximo sábado (29) e no dia 6 de maio, com horários a serem definidos pelas equipes. No entanto, como o regulamento da competição não prevê este jogo extra, o Operário já se manifestou como dono da vaga à competição regional por ter melhor campanha e deve se indispor a disputar o novo confronto.



Caso ocorra, o Galo terá a vantagem de jogar por dois resultados iguais, com o primeiro confronto acontecendo no estádio Douradão e o segundo em Campo Grande.