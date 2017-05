Clubes aprovam e Copa do Nordeste terá seletiva de classificação para 2018

Alexandre Lago/Globo Esporte Edição 2018 da Copa do Nordeste começa já no fim deste mês

A Liga dos Clubes do Nordeste chegou a um consenso com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Copa do Nordeste de 2018 terá mudanças para definição dos quatro últimos classificados. Para a próxima edição será realizada uma fase preliminar, com os terceiros colocados de Bahia e Pernambuco, além dos vice-campeões nos outros cinco Estados da região.



Mesmo sem a definição de todas as equipes que participarão da seletiva – já que estaduais em Pernambuco e Piauí ainda não acabaram e no Maranhão está paralisado –, a Liga já definiu as datas dos confrontos para os dias 24 e 31 deste mês. Os clubes entenderam a necessidade de definir ainda neste ano todos os clubes que estariam na fase de grupos para que facilitasse o planejamento para a próxima temporada.



Até o momento, cinco times estão definidos: Fluminense de Feira (terceiro colocado da BA), Itabaiana (vice de SE), CSA (vice de AL), Treze (vice da PB) e Globo (vice do RN). Altos e Parnahyba farão a final do Campeonato Piauiense nos dias 13 e 17. Santa Cruz e Náutico decidem o 3º colocado do Pernambucano dia 16, no Arruda – o Santa venceu o jogo de ida por 2x1. O Campeonato Maranhense está paralisado na Justiça. Cordino, Sampaio Corrêa e Moto Club podem ficar com a vaga.



Demais detalhes sobre a competição, como regulamento e forma de disputa, ainda não foram discutidos e devem ser divulgados apenas após a decisão deste ano e o conhecimento de todos os participantes.



Data de decisão coincide com das seletivas

Ao mesmo tempo que os oito clubes participantes da seletiva começam a definir suas situações para o próximo ano, Sport e Bahia estarão decidindo quem fica com o título regional deste ano. O confronto decisivo desta edição acontece justamente no dia 24, quando as equipes iniciam os confrontos pela fase preliminar.



Antes, porém, a decisão já estará invadindo o Nordeste. Já na próxima quarta-feira (17), o Leão e o Tricolor de Aço fazem o primeiro confronto final, às 20h45, no estádio Ilha do Retiro, em Recife. Após passarem pelos maiores rivais – Santa Cruz/PE e Vitória/BA, respectivamente – os times tentam garantir mais um troféu da competição para a prateleira. O Sport luta pelo tetracampeonato da competição e o Bahia pelo tri.