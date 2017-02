CBF faz lançamento da Copa Verde nesta sexta em Macapá

A Copa Verde 2017 está em sua fase preliminar e na próxima sexta-feira (17), o Palácio do Governo da cidade de Macapá, no Amapá, vai sediar o evento de lançamento da competição. Neste ano, 18 times das regiões Norte e Centro-Oeste disputam o direito à uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil 2018, garantindo uma cota de aproximadamente R$ 1 milhão. Neste ano, o Operário é o representante sul-mato-grossense na primeira fase. O Sete disputou a preliminar, mas foi eliminado pelo Ceilândia-DF.



Estevão Petrallás, presidente do Operário, é presença certa na festa de lançamento. Ele deve ir acompanhado do presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), mas Francisco Cezário ainda não confirmou a viagem. A Copa Verde marca o retorno do Galo às competições com clubes de outros Estados.



No lançamento, o público e os torcedores vão conhecer as novidades previstas para a Copa Verde 2017. Elas juntam-se a outras iniciativas já desenvolvidas na última edição, que consagrou o Paysandu-PA como campeão. O Papão venceu o Gama nas finais por 3 a 2, no placar agregado. Os dois times foram os primeiros a receber o ecológico Troféu Vivo – muda de árvore a ser plantada na sede do clube vencedor.



Além do Troféu Vivo, a Copa Verde 2017 vai reeditar o concurso de redações para estudantes sobre a conscientização ecológica e a presença nos jogos do Vermelhão, mascote oficial do campeonato inspirado na arara-vermelha-grande, animal ameaçado de extinção e encontrado em estados onde estão sediados os clubes participantes do torneio.



A primeira fase da Copa Verde será disputada em março. Na rodada de ida, o Operário recebe o Luziânia-DF no Estádio Morenão no dia 5 e a o jogo de volta acontece no dia 19.