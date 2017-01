CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil com Sete e Comercial

Divulgação/JEC Em 2016, o Comercial enfrentou o Joinville e foi eliminado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira a tabela detalhada da Copa do Brasil com os jogos da primeira fase, marcados para fevereiro.

Representantes de Mato Grosso do Sul, o campeão Sete de Dourados e o vice Comercial, enfrentam River-PI e Joinville-SC respectivamente e precisam vencer para avançar para a segunda fase, o que garante ao classificado uma nova cota de aproximadamente R$ 250 mil.



A necessidade de vitória acontece por causa do novo regulamento da competição. Na primeira fase, com partida única, a equipe melhor posicionada no Ranking Nacional de Clubes da CBF terá a vantagem do empate para garantir a classificação, mas o confronto será na casa do time que estiver em posição inferior no ranking. Em caso de empate na segunda fase, que também terá jogo único, o classificado será conhecido na disputa de pênaltis.



De acordo com a tabela, o primeiro sul-mato-grossense em campo é o Sete que enfrenta o River no Estádio Douradão no dia 8 de fevereiro, às 20h30 (MS). Se conseguir a vaga, o time douradense enfrenta na segunda fase o classificado de CSA-AL e Sport-PE que se enfrentam no mesmo dia em Maceió.



Já o Comercial joga contra o JEC no dia 15 de fevereiro. A partida está marcada, por enquanto, para o Estádio Jacques da Luz, às 20h30 (MS), mas pode ser alterada para o Estádio Morenão caso este seja liberado na data prevista.

Caso isso não aconteça, o jogo pode ser marcado para algum estádio do interior ou ainda ser mantida na Capital, mas em um outro horário, já que a iluminação do Jacques da Luz não é adequada. Caso se classifique, o Colorado enfrenta na fase seguinte quem avançar no confronto entre São Raimundo-PA e Fortaleza-CE.