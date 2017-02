CBF divulga tabela detalhada com jogos do Operário na Copa Verde

Divulgação / CBF Walter Feldman, no lançamento da Copa Verde 2017, sexta-feira (17), em Macapá (AP)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (21) a tabela detalhada da primeira fase da Copa Verde após seu lançamento oficial.

A Copa Verde, é a primeira competição carbono zero do futebol mundial, que teve três novidades apresentadas em seu pacote sustentável de ações: ingressos de papel semente, copo eco e lixo zero. As iniciativas foram apresentadas pelo secretário-geral da entidade, Walter Feldman, no lançamento da edição 2017, na última sexta-feira (17), em Macapá (AP).

A competição teve os seu últimos integrantes definidos com a realização da fase preliminar, encerrada no último fim de semana. Ceilândia-DF, que eliminou o Sete de Dourados, e o Galvez-AC completaram o grupo de 16 participantes dos Estados das regiões Norte e Centro-Oeste, além do Espirito Santos.



Os jogos de etapa inicial começam no dia 4 e 5 de março e terminam com as partidas de volta entre os dias 16 e 19. Dono da vaga direta na primeira fase pelo Mato Grosso do Sul, o Operário enfrenta o Luziânia-DF. A partida de ida acontece no Estádio Morenão, no dia 5, domingo, às 15h (MS). A volta, no Estádio Zequinha Roriz, será no dia 19, às 15h (MS).



Caso o Operário passe pela primeira fase será o primeiro clube Sul-mato-grossense a avançar no torneio e irá enfrentar o classificado do confronto entre Ceilândia e Luverdense-MT, que jogam no dia 4 no Distrito Federal e no dia 19 em Lucas do Rio Verde.

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Na sua volta as competições Nacionais o Operário terá o apoio de sua torcida no Morenão contra o Luziânia-DF

A Copa Verde é acompanhada pela TV Esporte Interativo e nesta primeira fase dois jogos devem ser transmitidos para todo o Brasil, segundo a CBF, ambos em Belém-PA. No dia 16, quinta-feira, às 19h30 (MS), o Remo-PA recebe o Atlético-AC e no dia seguinte, também às 19h30 (MS), o Paysandu-PA joga contra o Galvez.

