CBF divulga numeração oficial da Seleção nos próximos jogos

Lucas Figueiredo/CBF Tite comndou o primeiro treino da Seleção nesta segunda em Quito

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a numeração oficial dos jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira nos próximos dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia em 2018. Serão os primeiros jogos da Seleção sob o comando do técnico Tite.



Pelas escolhas, o Brasil pode seguir com Alisson como o goleiro titular, já que recebeu a camisa 1 e sugere a escalação de Gabriel Jesus no ataque, com a 9. Novidades na convocação de Tite, o lateral Marcelo e o meia Paulinho, que retornam à Seleção, receberam as camisas 16 e 15, respectivamente.



O primeiro duelo será contra o Equador, na próxima quinta-feira (1/09), às 17h (MS), no Estádio Olímpico Atahualpa. Já o embate com os colombianos será em solo brasileiro, na Arena da Amazônia, na terça-feira (6/09), às 20h45 (MS).





Confira a numeração completa:

1 – Alisson

2 - Daniel Alves

3 - Miranda

4 - Gil

5 - Casemiro

6 - Filipe Luís

7 - Rafael Carioca

8 - Renato Augusto

9 - Gabriel Jesus

10 - Neymar

11 - Philippe Coutinho

12 - Marcelo Grohe

13 - Marquinhos

14 - Geromel

15 - Paulinho

16 - Marcelo

17 - Taison

18 - Giuliano

19 - Willian

20 - Lucas Lima

21 - Gabriel Barbosa

22 - Fagner

23 – Weverton