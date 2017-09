CBF divulga calendário e encurta Estaduais; Clubes podem abandonar atual formato no Arbitral

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Os times do Novo e Corumbaense poderiam se preparar melhor para disputas Nacionais se tivessem mais tempo no calendário estadual

Se clubes e, principalmente, torcida reclamam do curto período que a Confederação Brasileira de Futebol dispensa para os Campeonato Estaduais, entre eles o Sul-Mato-Grossense, em 2018 motivo para isso não irá faltar. A entidade divulgou nesta sexta-feira (29) o Calendário para o próximo ano e, por causa da Copa do Mundo da Rússia, o torneio regional perdeu ainda mais espaço.



De acordo com o calendário da CBF, o Campeonato Estadual começa no dia 17 de janeiro, uma quarta-feira, e termina no dia 8 de abril, domingo. Em 2017, a primeira rodada estava marcada para o dia 29 de janeiro e a decisão no dia 7 de maio. De 98 dias, a competição terá que ser suprimida em apenas 84 dias e 18 datas.



Esse encolhimento deve prejudicar ainda as equipes que vão disputar competições nacionais. O campeão Corumbaense e o vice, Novo, jogam a Copa do Brasil, com a primeira fase marcada para os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Se avançarem, como acontece com o Sete de Dourados esse ano, voltam a jogar no dia 21 de fevereiro.



O calendário não específica as datas dos torneios regionais como a Copa do Nordeste ou a Copa Verde, competição que o Operário disputa pela segunda vez. De acordo com a entidade, essas datas ainda serão definidas.

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Operário volta a disputar a Copa Verde em 2018

No dia 14 de abril tem a primeira rodada da Série B no dia 15 o início do Brasileirão, ambas com 38 rodadas e terminando em dezembro. Os dois campeonato devem parar durante a Copa do Mundo. As séries C e D ainda não tiveram as datas definidas e nem a definição se param ou não durante o Mundial. Corumbaense e Novo jogam também a quarta divisão que acontece em 16 datas e deve começar durante o mês de maio.



O encurtamento no Estadual deve inviabilizar a possibilidade do Estadual MS ser disputado em pontos corridos em turno e returno. Neste caso seriam necessárias 22 rodadas e a utilização de várias datas no meio de semana, datas que não estão mais disponíveis.

Outra sugestão será discutida pela Federação e os clubes durante o arbitral, onde os dirigentes terão que achar uma formato que agrade mais o público do estado, afinal nenhum clube do Mato Grosso do Sul disputa no momento as séries A, B e C. Decisões que deverão ser tomadas no arbitral que o Presidente Francisco Cesário deve agendar para este mês de Outubro.