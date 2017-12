CBF determina cotas de Corumbaense e Novo na Copa do Brasil em R$ 500 mil

Lucas Figueiredo/CBF Copa do Brasil passa a ser em 2018 a competição mais valiosa do Continente

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta semana a cota individual de cada clube que disputa a Copa do Brasil 2018. Representantes de Mato Grosso do Sul na competição, o campeão estadual Corumbaense e o vice, Novo, terão direito a R$ 500 mil pela partida que farão na primeira fase. O valor é 67% maio do que recebido por Sete de Dourados e Comercial, que disputaram em 2016.



Corumbaense e Novo foram beneficiados pelo aumento da premiação geral da Copa do Brasil, que em 2018 passa a ser a competição mais valiosa do continente. Ainda assim os clubes sul-mato-grossenses tem direito à cota de menor valor, já que a divisão é feita baseada na posição do clube de acordo com a posição no Ranking Nacional de Clubes da CBF.



Na primeira fase, os 80 clubes foram divididos em três faixas. Sete estão no Grupo 1 e recebem R$ 1 milhão, outros três estão no Grupo 2 com direito à cota de R$ 880 mil. Os 70 clubes restantes, onde estão os sul-mato-grossenses, recebem R$ 500 mil.



Caso vençam seus jogos de estreia, condição obrigatória para que Corumbaense e Novo avancem de fase, recebem R$ 600 mil pela partida na segunda fase. O Carijó enfrenta o ASA-AL e o Novo joga contra o Salgueiro-PE, ambos como mandantes, mas em locais ainda indefinidos.



Os valores das cotas só se igualam à partir da terceira fase, quando cada clube recebe R$ 1,4 milhão e seguem aumentando até a decisão. Na final, o campeão leva R$ 50 milhões e o vice R$ 20 milhões. Confira tabela completa abaixo.