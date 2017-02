CBF define Sport e Sete para Ilha do Retiro na quarta-feira

Tamanho do texto

Noé Faria Sete venceu o Ríver com gol de Juan e agora encara o Sport pela Copa do Brasil

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou, nesta quinta-feira (16), a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil 2017. Nessa etapa, os classificados também serão conhecidos por meio de jogo único. Os mandos de campo das partidas foram definidos no sorteio dos confrontos para a primeira fase, conforme determina o regulamento.

Classificado para segunda fase em sua primeira participação na competição, o Sete de Dourados vai enfrentar o Sport-PE, que pelo sorteio realizado, é o mandante do jogo. O jogo foi marcado para a próxima quarta-feira (22), às 20h45 (MS), na Ilha do Retiro. De acordo com a CBF, a partida tem indicação pela TV aberta para o Nordeste, mas a TV Morena, afiliada da Rede Globo, que detém os direitos, ainda não divulgou nada à respeito.

Único sul-mato-grossense que resta na competição, o Sete vai, pela primeira vez, enfrentar uma equipe que joga a Série A do futebol nacional. Diferente da fase anterior, em caso de empate o classificado será conhecido após a disputa de pênaltis.

O vencedor do confronto enfrenta na fase seguinte quem avançar entre Portuguesa-SP e Boavista-RJ, já em jogos de ida e volta e com novo sorteio para definir os mandantes dos jogos.

Estadual

A definição do jogo vai obrigar a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) a fazer novas mudanças na tabela do Campeonato Estadual e colocar o Sete em uma maratona de jogos e viagens que impedirá a equipe inclusive de treinar.

No domingo (19), o Sete vai à Mundo Novo enfrentar o Urso pelo Estadual. Na quarta, o jogo seria contra o Ivinhema no Estádio Douradão, mas esse terá que ser remarcado. A delegação deve viajar para Recife na madrugada de terça-feira, joga quarta, retorna na quinta, chegando em Campo Grande apenas à noite e, de lá, provavelmente seguir direto para Corumbá, onde enfrenta o Corumbaense no sábado (25). O jogo contra o Ivinhema então pode ser marcado para o dia 1º de março, uma quarta-feira.