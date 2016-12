CBF define jogos do Operário e Sete na Copa Verde 2017

A. Ramos/Capital News Operário em capeonato

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Copa Verde 2017, a terceira edição da competição regional que reúne clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo. Representantes sul-mato-grossenses, Operário e Sete de Dourados já sabem as datas em que entram em campo para tentar, pela primeira vez, levar um time do Estado além da primeira fase.



Nas duas primeiras, os campeões Brasília-DF e Cuiabá-MT conquistaram vaga na Copa Sul-Americana, mas o torneio perdeu esse direito. Para compensar, a CBF indicou o campeão para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil do ano seguinte junto com o campeão da Copa do Nordeste. Paysandu-PA e Santa Cruz-PE, respectivamente, são os beneficiados deste ano.



Sete na fase preliminar



Inicialmente, o Mato Grosso do Sul teria apenas uma vaga no torneio, conquistada pelo Operário com a terceira posição no Campeonato Estadual deste ano. O Galo entra na primeira fase e enfrenta o Luziânia-DF. O primeiro jogo acontece no dia 5 de março, no Estádio Morenão, caso esse esteja liberado. A volta será em Luziânia, no dia 19. Se avançar, o Galo joga na fase seguinte com o vencedor do confronto entre Rondoniense-RO e Cuiabá-MT.



O Sete não disputaria a Copa Verde, mas herdou a vaga aberta com a desistência do Atlético-GO e, por isso, precisa passar pela fase preliminar. O adversário será o Ceilândia com o jogo de ida marcado para o Estádio Douradão no dia 29 de janeiro e a volta no dia 18 de fevereiro no Distrito Federal. Se conseguir a classificação, o adversário do time douradense na primeira fase será o Luverdense-MT com jogos nos dias 5 e 19 de março.