CBF define estreias de Corumbaense e Novo na Copa do Brasil

Franz Mendes/Arquivo

Corumbaense e Novo representam o MS na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta quarta-feira (10) a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil, com jogos nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. De acordo com o regulamento, os 80 clubes se enfrentam em jogo único para determinar os 40 classificados. Corumbaense e Novo, campeão e vice, respectivamente, do Campeonato Estadual 2017, são os representantes de MS na competição.



O mando da partida foi determinada pelo Ranking Nacional de Clubes e os times piores colocados, caso dos sul-mato-grossenses, jogam em casa, porém, são obrigados a vencer para seguir na competição, já que a vantagem do empate é do time visitante.



O primeiro a entrar em campo é o Novo, no dia 31, uma quarta-feira. A partida contra o Salgueiro-PE está marcada para às 20h30 (MS). Na semana seguinte, 7 de fevereiro, o Corumbaense recebe o ASA-AL, às 16h (MS). O local das duas partidas seguem indefinidas, mas os estádios Morenão e Arthur Marinho devem ser indicados pela CBF nos próximos dias. A segunda opção para ambos os casos seria o Estádio Douradão.



Caso alcance a classificação, o Novo enfrenta na segunda fase o classificado do confronto entre Caldense-MG e Fluminense. Já o Corumbaense, se avançar, joga contra o vencedor da disputa entre Globo-RN e Vitória-BA. Mais uma vez, os clubes sul-mato-grossenses jogariam como mandantes, mas em caso de empate, o classificado para terceira fase sairia na disputa de pênaltis.