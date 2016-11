CBF confirma Sete na Copa Verde e define datas dos primeiros confrontos

Divulgação Mascote da Copa Verde

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou o Sete de Dourados, atual campeão do campeonato sul-mato-grossense, como segundo representante de Mato Grosso do Sul na Copa Verde 2017, ao lado do Operário. A entidade divulgou na tarde de ontem (29) a tabela básica da competição com as datas dos primeiros confrontos.



De acordo com a CBF, Mato Grosso do Sul ganhou o direito de ter o segundo representante na competição depois que o Atlético-GO abriu mão de entrar na disputa para se dedicar integralmente a primeira divisão do campeonato brasileiro. Desta forma, a vaga acabou sobrando para o atual campeão sul-mato-grossense, o Sete de Dourados.

A fase preliminar começa no dia 29 de janeiro com quatro jogos, entre eles o do Sete de Dourados contra a equipe da Ceilândia (DF). O término da fase de grupos está previsto para o dia 19 de fevereiro com novo duelo entre as equipes.



O Operário de Campo Grande entra em campo no dia 5 de março no primeiro confronto da primeira fase contra a Luziania (DF). O segundo duelo está marcado para o dia 19 de março. Já o Sete de Dourados dependerá do resultado dos jogos da fase preliminar para conhecer o seu adversário. A equipe pode pegar o Luverdense (MT) ou o atual campeão Paysandu (PA).

Anderson Ramos/ Arquivo Capital News Presidente do Operário Estevão Petrallas falou da expectativa da estreia do clube na Copa Verde



Na avaliação do presidente do Galo, Estevão Petrallás, essa “folga” entre a estreia no campeonato estadual, que começa em janeiro, e Copa Verde trás um alivio para o clube e garante um tempo maior para que o time possa estrear bem na competição.



“Nossa expectativa é a melhor possível. O Operário vem ai de dois anos de trabalho e planejamento e estamos ansiosos para estrear e representar bem Mato Grosso do Sul na competição. A gente estava na expectativa de que a competição começasse em janeiro e isso ia dificultar um pouco por causa do Estadual, mas felizmente teremos esse período maior para trabalhar”, comenta.



As quartas de final acontecerão dos dias 29 de março a dois de abril. As semifinais serão disputadas entre 16 e 19 de abril. A final será jogada nos dias 26 de abril e 17 de maio.



Além do Sete de Dourados e Operário de Campo Grande, representantes sul-mato-grossenses, participam do torneio equipes do Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.



Essa será a quarta edição da Copa Verde, que indicava o campeão para a fase nacional da Copa Sul-Americana, o que não deve mais acontecer. As federações envolvidas tentam uma vaga na fase de oitavas de final da Copa do Brasil – quando entram as equipes brasileiras que disputam a Libertadores -, o que ainda não foi confirmado pela CBF.



Nos dois primeiros anos, o representando estadual foi o Cene, mas foi eliminado na primeira fase pelo Brasília-DF e depois pelo Cuiabá-MT. Coincidentemente, ambos terminam com o título. Em 2016 a vaga foi para o Comercial, que também caiu na fase inicial para o Cuiabá.



Estaduais

Os estaduais têm início previstos para quatro datas entre os dias 15 e 26 de janeiro, e fim previsto para os dias três ou sete de maio.