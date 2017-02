CBF confirma jogo do Comercial na Copa do Brasil no Morenão

Anderson Ramos / Capital News A liberação do Estádio Morenão vai facilitar a vidas dos clubes de Campo Grande também em outras competições além do Campeonato Estadual. O primeiro a se beneficiar disso é o Comercial, um dos representantes do Estado na Copa do Brasil, que teve sua partida contra o Joinville-SC transferida para o local.





O jogo único entre os dois times acontecem no dia 15 de fevereiro e estava originalmente marcado para o Estádio Jacques da Luz. Com o Morenão liberado, a diretoria do Colorado solicitou a mudança e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aceitou o pedido, já divulgando em seu site oficial a mudança na tabela. Além do local, a entidade trocou também o horário, passando o início para às 19h45 (MS).

Divulgação/JEC Edson Ratinho comemora gol que classificou Joinville na Copa do Brasil ano passado contra o Comercial

A disputa entre Comercial e Joinville por uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil acontece em jogo único e repete o confronto de 2016, vencido pelo clube catarinense. De acordo com o novo regulamento da competição, a partida acontece em Campo Grande, mas o JEC, melhor colocado no Ranking de Clubes da CBF, fica com a classificação no caso de empate.



Além do jogo pela Copa do Brasil, o Morenão deve receber também a Copa Verde. Neste torneio, a vaga na primeira fase que acontece em março é do Operário que é mandante do jogo de ida com o Luziânia-DF.