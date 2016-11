CBF adia todos os jogos do futebol brasileiro; confira as novas datas

divulgação/cbf CBF decretou luto oficial de sete dias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que já havia anunciado o adiamento da final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético Mineiro, se manifestou há pouco declarando luto oficial por sete dias e informando o adiamento de todas as partidas previstas para o calendário do futebol brasileiro por este período: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A e Copa do Brasil Sub-20.



O jogo de volta da decisão da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético Mineiro, ocorrerá no dia 7 de dezembro, às 20h45 (horário de Mato Grosso do Sul). Já a rodada final da Série A do Brasileirão será realizada no domingo, dia 11 de dezembro, às 16h (MS). E a final da Copa do Brasil Sub-20, entre Bahia e São Paulo, será realizada no dia 8 de dezembro, às 20h15 (MS).



Essa decisão de adiamento se dá em decorrência ao trágico acidente ocorrido com a delegação da Associação Chapecoense de Futebol. O avião que transportava os jogadores, dirigentes esportivos e profissionais de imprensa caiu durante a madrugada desta terça-feira (29), na Colômbia, provocando 76 mortes. A aeronave seguia para Medellín, para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana.