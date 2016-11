CBF adia final da Copa do Brasil após queda de avião

divulgação/cbf Final ainda não tem uma nova data

A CBF decidiu adiar a final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético Mineiro, inicialmente prevista para amanhã (30). A nova data não foi divulgada.



O adiamento do jogo é em respeito aos familiares das pessoas que morreram na queda do avião da Chapecoense. O acidente resultou em 76 mortes.



A decisão foi divulgada em uma nota curta, de apenas um parágrafo, publicada no site da confederação: “a CBF comunica o adiamento da final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético Mineiro, inicialmente prevista para amanhã. Definições a respeito deste jogo serão informadas ao longo do dia”.