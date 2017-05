Campeões estaduais foram definidos neste fim de semana

Em Mato Grosso do Sul, o Corumbaense venceu o Novo por 2 a 1 e levantou a taça do sul-mato- grossense 2017, após 33 anos do seu primeiro e único titulo estadual. Durante a partida o zagueiro Julio, do Novo ainda deu uma baita ajuda ao marcar um gol contra aos 33 minutos do segundo tempo. Willian marcou o segundo do Corumbaense ainda no primeiro tempo e Luan marcou o único a favor do Novo.



Campeonato Carioca – O Carioca foi encerrado pelo clássico Fla-Flu. Logo nos primeiros minutos, o Fluminense tirou a vantagem obtida pelo rival no jogo de ida. Mas o Flamengo veio pressionando logo depois, marcou o primeiro e aproveitou a expulsão do goleiro Diego Cavalieri para cravar o segundo e conquistar seu 34º título estadual. Rodinei e Guerrero foram os autores dos gols rubro-negros. Do lado tricolor Henrique Dourado marcou o único do Fluminense no jogo.

Divulgação / Fluminense Flamengo sagrou-se campeão vencendo o rival Fluminense





Campeonato Paulista - O confronto final entre Corinthians e Ponte Preta terminou empatado em 1 a 1, mas a vitória do Timão por 3 a 0, no Moisés Lucarelli, garantiu ao Corinthians seu 28º título estadual. Romero e Marllon marcaram os gols.

Campeonato Gáucho - Nos pênaltis o Novo Hamburgo venceu os Internacional de Porto Alegre e conquistou o primeiro titulo estadual, rompendo uma série de seis títulos consecutivos do internacional. Os gols da partida foi marcado po Ernando, do Inter, contra, aos 21 minutos do primeiro tempo e Rodrigo Dourado, do Inter, aos 3 minutos do segundo tempo .



Campeonato Paranaense - Coritiba se garantiu na partida de ida, ao marcar três gols contra o Atlético-PR. Neste domingo, o empate em 0 a 0 deu o título ao Coxa, que chega à sua 38º



Campeonato Mineiro - No Horto, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro com gols de Elias e Robinho e chegou ao seu 44º título mineiro. Havia dois anos que o Galo não derrubava o Cruzeiro. O Atlético precisava apenas de um empate, mas garantiu o título com vitória por 2 a 0 em cima da Raposa. Ábila fez o gol do Cruzeiro.



Campeonato Capixaba - No Estádio Sumaré, o Atlético Itapemirim se sagrou campeão invicto, após vencer o Doze de virada por 2 a 1. Na primeira partida, os times haviam empatado em 2 a 2.



Campeonato Brasiliense - Também de virada, o Brasiliense garantiu seu nono título, ao vencer o Ceilândia por 3 a 2 no Mané Garrincha, com gols de Reinaldo, Nunes e Souza. Os dois do Ceilândia foram marcados por Romarinho, artilheiro do campeonato com 13 gols.



Campeonato Sergipano - O Itabaiana precisava de um empate para garantir o título, mas o Sergipe surpreendeu com um gol, o único da partida, feito por Thiago Silvy, e, no Etelvino Mendonça, o Dragão conquistou mais uma taça.



Campeonato Potiguar - No Frasqueirão, o ABC aproveitou a vantagem adquirida na vitória por 1 a 0 sobre o Globo no primeiro jogo e se garantiu no empate em 0 a 0. Sem gols, o dono da casa levou seu 54º caneco do Estadual.



Campeonato Cearense - Na Arena Castelão, o Ceará bateu o Ferroviário por 2 a 0 e garantiu seu 44º título estadual. Os gols foram marcados por Wallace, que saiu do banco de reservas para deixar sua marca na final, e por Raul, formado na base do clube, que marcou seu primeiro gol como profissional.



Campeonato Paraense - Bérgson marcou os dois gols da vitória do Paysandu sobre o Remo, que marcou um com Rodrigo Miranda. Com a conquista, o time chega ao seu bicampeonato.



Campeonato Alagoano - CRB venceu a segunda partida das finais e conquistou seu 30º título estadual. Neto Baiano marcou duas vezes no mata-mata. Adalberto, Mailson finalizaram com o terceiro gol. Do lado do CSA, Celsinho e Daniel Costa diminuiram. A conquista foi a quinta do CRB em seis anos.



Campeonato Amapaense - Contra o Trem, o Santos-AP conquistou seu tetracampeonato e quinto troféu estadual de sua história. No empate em 1 a 1, o alvinegro garantiu a taça nos pênaltis, em que conseguiu bater o adversário por 3 a 1.



Campeonato Paraibano - Botafogo-PB empatou com o Treze em 1 a 1, mas pela vitória por 3 a 2 na partida de ida, garantiu a vantagem e conquistou seu 28º título estadual.