Campeões estaduais abrem o Brasileirão neste sábado

Gilvan de Souza/CRF Flamengo, de Guerrero, é um dos favoritos ao título do Brasileirão

Passada a temporada de campeonatos estaduais, começa neste fim de semana mais um Campeonato Brasileiro, o torneio nacional mais disputados em todo o mundo. Dos 20 participantes, pelo menos oito são apontados como favoritos, mas nada que garanta impossibilidade de surpresas por parte de algum dos outros 12. Palmeiras, atual campeão e dono de nove conquistas, sai na frente, seguido por Flamengo, Atlético-MG, Santos, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro e Corinthians, não necessariamente nesta ordem. Mas São Paulo, Botafogo prometem também entrar nesta briga.



A primeira rodada do Brasileirão é cheia de clássicos nacionais e nos jogos deste sábado (13) apenas campeões estaduais entram em campo. No Maracanã. Às 15h (MS), o Flamengo, que levantou a taça no Rio, joga contra o Atlético-MG, campeão em Minas. Ano passado, os dois times lutaram pelo título até a reta final e prometem repetir o desempenho agora.

Agência Corinthians Corinthians começa o Brasileiro com a moral de ser o campeão paulista



Na Arena Corinthians, às 18h (MS), o campeão paulista recebe a Chapecoense, campeã catarinense. O Timão, além da conquista paulista, ainda carimbou vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana enquanto a Chapê, melhor de Santa Catarina, perdeu o título da Recopa para o Atlético Nacional



No domingo (14) outros sete jogos, começando com a partida pela manhã, entre Fluminense e Santos, no Maracanã. Nos jogos das 15h (MS), a estreia do campeão Palmeiras contra o Vasco, de volta à Série A, no Allianz Parque. Antes do jogo, acontece a cerimônia de abertura oficial do Brasileirão. O Verdão tem a volta do técnico Cuca no comando do time após a saída de Eduardo Baptista.



Outra partida em destaque é o duelo entre Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Os dois times sofreram quedas inesperadas na Sul-Americana nesta semana e, somado ao insucesso nos estaduais, os técnicos Mano Menezes e Rogério Ceni, respectivamente, antes unanimidades, começam a ser vistos com desconfiança. No mesmo horário jogam Bahia-BA e Atlético-PR na Arena Fonte Nova, Avai-Sc e Vitória-BA na Ressacada, Ponte Preta e Sport-PE no Moisés Lucarelli.



O último jogo do domingo será em Porto Alegre, às 18h (MS). Grêmio e Botafogo não foram bem nos Estaduais, mas fazem boa campanha na Taça Libertadores e estão muito perto da classificação, o que anima os torcedores também para o Brasileiro. A rodada termina com o jogo entre Coritiba-PR e Atlético-GO no Couto Pereira, nesta segunda-feira, às 19h (MS).