Campeão, Corumbaense teve campanha inferior ao Operário

Anderson Ramos/Capital News Superior em campo, Corumbaense ficou atrás do Operário nos números

Números ajudam a entender o que acontece dentro das quatro linhas, porém como o futebol não é uma ciência exata, nem sempre eles demonstram o que realmente acontece dentro de campo. Prova disso aconteceu nesta edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense, onde o Corumbaense, campeão estadual, não foi a equipe de melhor campanha e sequer com o maior aproveitamento de pontos conquistados.



Com 60% dos pontos conquistados, o Carijó terminou a competição com campanha inferior a do Operário, terceiro colocado, e com aproveitamento menor até que o Águia Negra, eliminado ainda nas quartas de final. O Galo da capital, inclusive, é a equipe a ser destacada pelos números, terminando a competição com, além da maior pontuação, o maior número de vitórias e o melhor ataque, com média superior a dois gols por jogo.



Do outro lado da tabela, em situação irreversível ficaram Serc e Ivinhema, que terminaram na lanterna de suas chaves na primeira fase e foram rebaixados. O Azulão encerrou a competição com o pior desempenho, conquistando apenas 20% dos pontos, tendo o maior número de derrotas e ao lado da equipe de Chapadão o menor número de vitórias, com apenas um triunfo.



Confira os números apurados pelo Capital News sobre esta primeira fase:



Melhor campanha: Operário (32 pontos em 16 jogos)

Melhor aproveitamento: Águia Negra (69,4% dos pontos conquistados);

Mais vitórias: Operário – 10 (sobre: União/ABC 2x; Novo; Costa Rica; Comercial; Serc; Urso 2x; Corumbaense; e Sete de Dourados);

Mais empates: Corumbaense – 8;

Mais derrotas: Urso – 7;

Melhor ataque: Operário – 33 gols marcados (2,06 por jogo);

Melhor defesa: Águia Negra – 11 gols sofridos (0,96 por jogo);



Pior campanha: Ivinhema (6 pontos – 20% de aproveitamento);

Menos vitórias: Ivinhema e Serc – 1 (sobre Urso e Comercial, respectivamente);

Menos empates: Águia Negra – 1 (com o Corumbaense);

Menos derrotas: Corumbaense – 1;

Pior ataque: Ivinhema – 8 gols marcados (0,8 por jogo);

Pior defesa: Urso – 25 gols sofridos (2,08 por jogo);



Mais gols marcados no 1º tempo: Operário – 18;

Mais gols sofridos no 1º tempo: União – 12;

Menos gols marcados no 1º tempo: Naviraiense – 3;

Menos gols sofridos no 1º tempo: Comercial – 2;

Mais gols marcados no 2º tempo: Sete de Dourados – 17;

Mais gols sofridos no 2º tempo: Urso – 17;

Menos gols marcados no 2º tempo: Ivinhema – 4;

Menos gols sofridos no 2º tempo: Serc – 5;



Técnico com mais vitórias: Celso Rodrigues (Operário) – 10;

Técnico com mais derrotas: Jandaia Caetano (Urso) – 7;

Técnico com mais empates: Nei César (Corumbaense e Sete) – 8;

Técnico com menos vitórias: Virgílio Ferreira (Águia Negra), Nilson Bola (Ivinhema) e Odirley Lage (Serc) – 1;

Técnico com menos derrotas: Ney Cesar (Corumbaense e Sete), Válter Ferreira (Comercial) e Douglas Ricardo (Corumbaense) – 1;

Técnico com menos empates: Virgílio Ferreira (Águia Negra) – 0;

Técnico com melhor aproveitamento: Virgílio Ferreira (Águia Negra) – 100% (1 vitória);

Técnico com pior aproveitamento: Nilson Bola (Ivinhema) – 20% (1 vitória, 3 empates e 6 derrotas);



Equipe com mais pênaltis a favor: União/ABC – 5 (contra Comercial, Operário, Serc e Novo 2x);

Equipe com menos pênaltis a favor: Comercial, Ivinhema, Sete, Serc e Urso – 1;

Equipe com mais pênaltis contra: Naviraiense – 4

Equipe com menos pênaltis contra: Costa Rica, Operário e Sete – 1



Primeira fase:

Mais rodadas na liderança: Operário – 10 (1ª a 10ª rodada do grupo A) e Águia Negra – 7 (4ª a 10ª rodada do grupo B);

Mais rodadas na zona de rebaixamento: Novo (5 rodadas do grupo A) e Naviraiense (8 rodadas do grupo B)

Rebaixados na zona de descenso: Serc – 2 rodadas (9ª e 10ª do grupo A) e Ivinhema – 1 rodada (10ª do grupo B)



Mata-mata:

Melhor aproveitamento: Operário (66,6% dos pontos conquistados);

Mais vitórias: Operário – 4 (sobre: Urso 2x; Corumbaense; e Sete de Dourados);

Melhor ataque: Operário – 13 gols marcados (1,08 por jogo);

Melhor defesa: Novo – 4 gols sofridos (0,6 por jogo)