Campeão Corumbaense faz abertura oficial do Estadual 2018 contra Operário AC

Divulgação/OFC Corumbaense no Arthur Marinho abre o Campeonato Estadual 2018 com transmissão pela TV

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou mudanças nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual e a confirmação da partida de abertura da competição. As mudanças foram feitas para que o campeão estadual tenha datas disponíveis para o jogo da primeira fase da Copa do Brasil, ainda não confirmadas pela CBF.



O campeonato começa no dia 17 de janeiro e a partida de abertura acontece no Estádio Arthur Marinho, às 20h45, entre Corumbaense e Operário AC, de Dourados, com transmissão para todo Estado pela TV Morena. Esse jogo, antes válido pela segunda rodada, estava marcado para o dia 31 de janeiro, data reservada pela CBF para a primeira fase da Copa do Brasil.



Além da Copa do Brasil, onde enfrenta o ASA-AL na primeira fase, o Corumbaense joga nos dias 21 e 24 pela fase preliminar da Copa Verde contra o Ceilândia-DF.



Com a mudança, o jogo entre Operário AC e Águia Negra, que aconteceria no dia 17, passou para o dia 24, também uma quarta-feira.



A primeira rodada, no dia 17, marca ainda as partidas entre Urso e Sete de Dourados, no Estádio Toca do Urso, em Mundo Novo e ABC contra o Operário FC, no Estádio Morenão. No dia 18, também no Morenão, jogam Comercial e Costa Rica. Assim, Águia Negra e Novo folgam na rodada de abertura.