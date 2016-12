Campeão Chiquinho Lima é palestrante no Curso de Treinadores

Gazeta MS/Arquivo Está é o terceiro módulo da fase de formação do curso organizado pela Federação

O terceiro módulo do Curso de Treinadores realizado com a chancela da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) acontece neste fim de semana com a presença do atual campeão estadual. Chiquinho Lima, que levantou a taça no comando do Sete de Dourados, irá falar aos participantes sobre modelos táticos e suas aplicações no campo de jogo.



Pelo curso já passou outros profissionais conceituados, como o técnico Cláudio Roberto, campeão pelo Águia Negra em 2012 e pelo Cene em 2014. Chiquinho, aliás, começou a carreira como auxiliar no Águia de 2012, clube em que encerrou a carreira como jogador no ano anterior. Depois assumiu o profissional em 2013 e foi até 2015, tendo o ponto alto o vice campeonato estadual em 2014. Trabalhou no Operário na campanha do acesso em 2015 e assumiu o Sete no ano seguinte. Além do título estadual, comandou o time na boa campanha da Série D do Campeonato Brasileiro.



De acordo com o treinador, o curso marca mais um ponto na evolução do futebol sul-mato-grossense. “Achei incrível a iniciativa de se discutir futebol nesse Curso de Treinadores. Foi um passo importante na mudança de filosofia do nosso futebol. Venho para expor minha experiência nos clubes que passei e acredito que essa troca de experiência com os alunos será de grande valia para o futuro. Estudar hoje com as evoluções diárias que acontecem é fundamental para se manter no mercado”, explica Chiquinho, que também é acadêmico do curso de Educação Física da Unigran.



O curso, além de diversos acadêmicos, tem atraído profissionais ligados à área, mas não exatamente de dentro de campo, como jornalistas e dirigentes. Diretor executivo do Operário, Anderson Ramos, é um deles, junto com o presidente da Serc, João Félix. “O curso vem em um momento importante em que estamos tentando melhorar o futebol estadual e a busca de conhecimento informação é fundamental neste processo. Os palestrantes tem dado uma outra visão como a montagem do elenco e o gerenciamento do futebol em sí”, resume Ramos.