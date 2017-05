Brasileirão começa com empates de Flamengo e Corinthians em casa

Gilvan de Souza/CRF Flamengo e Atlético ficaram no empate para mais de 50 mil torcedores no Maracanã

Dois empates entre campeões estaduais marcaram a abertura do Campeonato Brasileiro 2017. Flamengo e Atlético-MG no Rio de Janeiro e ainda Corinthians e Chapecoense-SC em São Paulo ficaram no 1 a 1 abrindo a primeira rodada. Neste domingo acontecem outros sete jogos e uma partida na segunda-feira completam o início da competição.

O Maracanã recebeu o primeiro jogo com 50.220 pessoas presentes nas arquibancadas. Jogando em casa, o Flamengo buscou mais o ataque e saiu na frente com Matheus Savio. Na marca dos 23 minutos, o meia avançou pela esquerda e cruzou na área, na direção do atacante Guerrero. A bola quicou na marca do pênalti e morreu no fundo da rede, surpreendendo o goleiro Victor. Na etapa final, o Galo foi para o tudo ou nada e Rafael Vaz evitou por duas vezes o gol de empate com o goleiro Alex Muralha batido. Aos 13, porém, Elias completou boa jogada de Fred e bateu no ângulo de Muralha para deixar tudo igual, fechando o placar.

Agência Corinthians Jô se livrou da marcação e tocou na saída do goleiro para abrir o placar no Itaquerão.

Na Arena Corinthians, o time da casa começou melhor e saiu na frente, com muito estilo. Aos 22 minutos, Rodriguinho recebeu na entrada na área e passou para Jô. O atacante dominou girando e tocou por cima do goleiro adversário para abrir o placar com um golaço. A Chapecoense não se entregou e passou a investir nas jogadas laterais, com Apodi e Rossi, para evitar a derrota. Na etapa final, logo aos dez, Rossi cruzou e Arthur cabeceou no travessão. A bola quicou em cima da linha e Wellington Paulista chegou empurrando para o fundo da rede. Nos minutos finais, o Timão pressionou, mas o time catarinense soube segurar a vantagem.

Outros jogos:

Neste domingo (14) outros sete jogos, começando com a partida pela manhã, entre Fluminense e Santos, no Maracanã. Nos jogos das 15h (MS), a estreia do campeão Palmeiras contra o Vasco, de volta à Série A, no Allianz Parque. Antes do jogo, acontece a cerimônia de abertura oficial do Brasileirão. O Verdão tem a volta do técnico Cuca no comando do time após a saída de Eduardo Baptista.

Outra partida em destaque é o duelo entre Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Os dois times sofreram quedas inesperadas na Sul-Americana nesta semana e, somado ao insucesso nos estaduais, os técnicos Mano Menezes e Rogério Ceni, respectivamente, antes unanimidades, começam a ser vistos com desconfiança. No mesmo horário jogam Bahia-BA e Atlético-PR na Arena Fonte Nova, Avai-SC e Vitória-BA na Ressacada, Ponte Preta e Sport-PE no Moisés Lucarelli.

O último jogo do domingo será em Porto Alegre, às 18h (MS). Grêmio e Botafogo não foram bem nos Estaduais, mas fazem boa campanha na Taça Libertadores e estão muito perto da classificação, o que anima os torcedores também para o Brasileiro. A rodada termina com o jogo entre Coritiba-PR e Atlético-GO no Couto Pereira, nesta segunda-feira, às 19h (MS).