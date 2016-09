Brasil vence Colômbia e assume vice liderança nas Eliminatórias Rússia 2018

Lucas Figueiredo/CBF Miranda comemora com Willian e Paulinho o primeiro gol brasileiro em Manaus

O Brasil está definitivamente de volta a zona de classificação para a Copa do Mundo da Rússia 2018. Nesta terça-feira (6), na Arena da Amazônia, a Seleção conquistou a segunda vitória seguida ao vencer a Colômbia por 2 a 1 e saltou da sexta colocação, onde estava antes do confronto contra o Equador, para a vice liderança. O chamado “jogo de seis pontos” contra os colombianos teve apenas gols brasileiros, com Miranda e Neymar marcando para o Brasil e o zagueiro Marquinhos anotando contra o gol dos adversários.



Outros resultados ajudaram o Brasil nesta rodada. A então líder Argentina tropeçou na lanterna Venezuela e apenas empatou em 2 a 2, o Equador foi derrotado pelo Peru por 2 a 1 e o Uruguai, agora na primeira posição, goleou o Paraguai por 4 a 0. Bicampeão da Copa América, o Chile empatou sem gols com a Bolívia em Santiago e segue fora do G4½. Somando-se as duas rodadas, o Brasil foi a única equipe que conquistou os seis pontos.



O jogo

Se a Colômbia entrou em campo com o objetivo de segurar pelo menos um empate, os planos caíram logo no primeiro ataque brasileiro. Neymar foi travado na hora do cruzamento e a bola foi pela linha de fundo. Na cobrança do brasileiro, o zagueiro Miranda se antecipou à zaga e ao goleiro Espina e cabeceou para o gol vazio, abrindo o placar.



Explorando bem as laterais, o time Canarinho seguiu pressionando em busca do segundo gol. Aos 21, Marcelo recebeu na esquerda, driblou dois marcadores e arriscou o chute. A bola saiu pela linha de fundo, assustando o goleiro Ospina. Nove minutos depois, Renato Augusto aproveitou a sobra, bateu colocado no canto esquerdo e obrigou o arqueiro colombiano a fazer grande defesa.



Já no fim da etapa inicial, aos 35, James Rodríguez levantou a bola na área em cobrança de falta, Marquinhos tentou cortar e acabou marcando contra. Logo em seguida, o Brasil respondeu com Gabriel Jesus ajeitando a bola para o chute de Neymar para outra boa defesa do goleiro colombiano.



No segundo tempo, o Brasil manteve o domínio dos 45 minutos iniciais, quando teve 61% de posse de bola. Aos três minutos, Neymar achou Paulinho na área, o meia limpou da marcação, mas acabou tendo o chute travado por Sánchez. Aos 18, Daniel Alves recebeu na intermediária e cruzou. Gabriel Jesus subiu bem de cabeça e quase deixou o time em vantagem novamente.



A pressão brasileira continuou e, aos 28, Philippe Coutinho, que entrara muito bem na partida, achou Neymar na esquerda com um passe de primeira. O atacante dominou e bateu cruzado para garantir a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1.



Com os resultados, o Uruguai lidera com 16 pontos, Brasil e Argentina somam 15, com vantagem para os brasileiros no saldo de gols. A Colômbia, com 13 pontos, fecha a zona de classificação direta para a Rússia. Em quinto e na repescagem está o outrora líder Equador, com 13 pontos e agora com três derrotas seguidas. Depois estão Paraguai com 12 pontos, Chile com 11, Bolívia e Peru com sete e a Venezuela com apenas dois pontos, na última posição.



As próximas rodadas acontecem nos dias 7 e 11 de outubro. O Brasil enfrenta a Bolívia na Arena das Dunas, em Natal, fechando o primeiro turno. Iniciando o returno, o adversário será a Venezuela fora de casa.