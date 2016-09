Brasil perde de goleada para o Irã e disputa o bronze no futebol de 7

Marcelo Regua/MPIX/CPB Imagem Seleção Brasileira perdeu a semifinal para o Irã por 5 a 0

A Seleção Brasileira de futebol de 7 perdeu a semifinal dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 para o Irã nesta quarta, 14, e segue para a disputa do bronze. Com uma defesa desatenta e um ataque nada inspirado, o Brasil sofreu uma goleada por 5 a 0 e deixou frustada a torcida que compareceu ao Estádio de Deodoro.



Apesar da ofensiva brasileira no começo do jogo, o Irã abriu o marcador logo aos 14 minutos do primeiro tempo, com Rasoul Atashafrouz, em um contra-ataque fulminante. No fim da etapa, Mehdi Jamali ampliou e a Seleção foi para o intervalo perdendo por 2 a 0.



Precisando reverter o placar, o Brasil voltou afobado para o segundo tempo. O time se lançava ao ataque e deixava o campo livre para os iranianos. Logo aos sete minutos, Jamali marcou novamente e fez Irã 3 a 0. A torcida ainda tentou empurrar o time, mas o quarto gol, de Hossein Tiz Bor, aos 18 minutos, esfriou o estádio e praticamente selou a derrota brasileira. No fim, Jamali marcou seu terceiro gol e decretou a goleada: Irã 5, Brasil 0



"Viemos com uma proposta de abafar eles. Então, teoricamente nosso time ia se abrir, mas a proposta era ter cuidado na volta, e foi o que faltou. Nos dois primeiros gols deles a nossa equipe estava exposta. Infelizmente esses dois gols deram um baque no time e não conseguimos ter força o suficiente para empatar e até mesmo virar. E conforme o tempo foi passando fomos nos abrindo mais ainda", lamentou o camisa 10, Wanderson de Oliveira, mas sem esquecer do próximo compromisso do Brasil: "Temos que erguer a cabeça, pois tem uma medalha em jogo ainda, e jogo que se trata de medalha sempre é difícil. Vai ser uma guerra novamente. Amanhã vamos tentar ver os nosso erros e acertar para a próxima partida"



A disputa do bronze será nesta sexta-feira, 16, às 14h, contra a Holanda.