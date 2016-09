Brasil faz 3 a 0 no Equador na estreia de Tite no comando

Não poderia ter começado melhor e “era Tite” na Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira (1), o Brasil enfrentou o Equador pela sétima rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo da Rússia 2018 e nem o fato de jogar na altitude de Quito com toda a torcida contra foi suficiente para segurar a dupla campeã olímpica Neymar e Gabriel Jesus. Com um segundo tempo impecável, a Seleção fez 3 a 0 sem sustos e com dois golaços do atacante do Palmeiras.

Lucas Figueiredo/CBF Tite comprimenta Neymar após o primeiro gol brasileiro em Quito

A vitória deixa o Brasil com 12 pontos e na briga pelas primeiras posições já na próxima rodada. O Equador, que liderou o início da competição, segue com 13 pontos. Na terça (6), às 20h45 (MS), a Seleção enfrenta a Colômbia na Arena Amazonas, em Manaus, enquanto o Equador vai à Lima enfrentar o Peru.



O Jogo

Explorando o fator casa, o Equador teve a primeira boa chegada da partida logo nos primeiros minutos em jogada pela esquerda, mas Miranda, na pequena área, conseguiu travar a conclusão, evitando gol certo. A Seleção respondeu no minuto seguinte, com chute de Gabriel Jesus que assustou o goleiro Domínguez. O Brasil teve maior posse de bola, controlou o jogo e arriscou com Willian e Gabriel Jesus em chutes de fora da área, mas o placar não foi mexido até o intervalo.



Na etapa final, a Seleção voltou ainda melhor. Logo no primeiro minuto, Neymar recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu com muita força, tirando tinta da trave. Aos 19, Marcelo aproveitou a sobra e bateu com muita força, mas a bola saiu pela linha de fundo.



Cinco minutos depois, Gabriel Jesus arrancou em muita velocidade, ganhou de Mina na corrida e foi derrubado pelo goleiro Domínguez na área. Pênalti que Neymar bateu no cantinho e abriu o placar. Pouco depois, o Equador perdeu o zagueiro Paredes, expulso, e a situação ficou ainda mais favorável aos brasileiros.

Aos 41, Marcelo fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para a área. Gabriel Jesus, com um lindo toque de calcanhar, ampliou. Já nos acréscimos, em jogada de contra-ataque, Jesus recebeu de Neymar, girou para cima da defesa e bateu no ângulo para marcar o segundo dele em sua estreia na equipe principal e dar números finais ao confronto.