Brasil e Luverdense abrem rodada da Série B com vitória

O G4 da Série B do Campeonato Brasileiro pode ter novo integrante após os jogos desta 23ª rodada. Há algumas rodadas apenas o líder Vasco da Gama, Atlético-GO, Ceará-CE e CRB-AL ocupam as primeiras posições, mas agora o caçula da competição Brasil de Pelotas-RS entrou definitivamente na disputa por um lugar na primeira divisão 2017.





Divulgação/Brasil Brasil de Pelotas comemora vitória e lugar no G4 pela primeira vez

No primeiro jogo do fim de semana, o Brasil recebeu o Goiás e, desta vez, não perdeu a chance de entrar no grupo dos melhores. Com gols de Felipe Garcia no primeiro tempo e Elias no segundo, venceu a partida por 2 a 1, com Ednei descontando para os visitantes. Agora com 39 pontos, o Brasil saltou da quinta para a segunda posição e aguarda o complemento da rodada para saber se seguirá, pelo menos, no G4. O Goiás, com 27 pontos, segue oscilando e lutando contra o rebaixamento.



No Estádio Passos da Ema, a Luverdense-MT recebeu o Paysandu-PA e impôs a terceira derrota seguida ao Papão. Os paraenses abriram o placar com Lucas, mas Éverton, Tozin e Hugo marcaram os gols da virada e vitória por 3 a 1. Os dois times seguem longe da possibilidade de acesso, o Luverdense com 31 pontos em novo e o Paysandu, com 28, está na 15ª posição.



A rodada segue neste sábado com três jogos às 15h. No Estádio Prefeito José Liberati, em Osasco, jogam Oeste-SP e Paraná Clube-PR, em Juiz de Fora a partida entre Tupi-MG e Bragantino-SP e o clássico goiano entre Vila Nova-GO e Atlético-GO no Serra Dourada. Na Arena Fonte Nova, às 15h30, o Bahia-BA recebe o Vasco e no Estádio do Café, às 17h30, o Londrina-PR joga contra o Joinville-SC.



Os dois últimos jogos do sábado acontecem às 20h. O lanterna Sampaio Côrrea-MA recebe o Náutico-PE em São Luiz e o Criciúma-SC enfrenta o CRB-AL no Estádio Heriberto Hülse. No único jogo de domingo, o Ceará joga contra o Avaí-SC no Estádio Castelão.