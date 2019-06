Brasil e Bolívia abrem a Copa América nesta sexta-feira no Morumbi

Lucas Figueiredo/CB Competição Sul-Americana volta a ser realizada no Brasil depois de 30 anos e deve iniciar com mais de 70 mil torcedores

Vai começar mais uma edição da Copa América. Dessa vez, a competição será realizada no Brasil e a seleção abre a competição nesta sexta-feira (14) em confronto contra a Bolívia em Morumbi que deve receber mais de 70 mil torcedores a partir das 20h30 (de MS).

Pouco antes do início da partida de hoje, às 21h10, haverá a cerimônia de abertura. Ela terá 10 minutos de duração, vai contar a história do sonho de 12 crianças, cada uma delas representando um dos países que disputarão a competição. Segundo a organização, essa história será dividida em duas partes: a segunda parte será contada no encerramento.

Durante a cerimônia será cantada a música-tema da Copa América deste ano, Vibra Continente, que será apresentada por Léo Santana e pela colombiana Karol G.

O presidente Jair Bolsonaro deverá acompanhar o primeiro jogo da seleção.

A competição

A Copa América 2019 será disputada pelos dez países integrantes da Conmebol e por dois países convidados, Japão e Catar. Os jogos serão realizados em cinco cidades: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Na primeira fase, os 12 países foram divididos em três grupos.

O Brasil está no Grupo A e pegará as seleções da Bolívia, Venezuela e Peru. O Grupo B é formado pelas equipes da Argentina, da Colômbia, do Paraguai e do Catar. Fazem parte do Grupo C o Uruguai, o Equador, o Chile e o Japão.

Classificam-se para as quartas de final os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados. A partir dessa fase, os jogos serão eliminatórios.

O atual campeão da competição é o Chile. O Brasil já conquistou oito vezes o torneio, quatro delas quando sediou a competição. A última vez que ganhou a competição foi em 2007.

Histórico com o rival

Ao todo, foram 10 confrontos com a Bolívia pela Copa América. Entre elas, foram oito vitórias brasileiras, duas derrotas, com 40 gols marcados e 13 gols sofridos. O último confronto foi na decisão da Copa América de 1997, em La Paz, quando o Brasil ganhou da Bolívia de virada por 3 a 1. Na icônica decisão, o técnico Zagallo respondeu aos críticos após o título, com a frase que se eternizou na história da Seleção Brasileira: "Vocês vão ter que me engolir!".

Desfalque

Para o duelo contra a Bolívia, o Brasil tem um desfalque confirmado. Ainda se recuperando de uma pancada no amistoso contra Honduras, o meia Arthur começará a partida no banco de reservas.

Escalação

Durante entrevista coletiva nesta quinta, o técnico Tite confirmou que o ataque será comandado por Roberto Firmino, e destacou a confiança com a qual o time entra na Copa América.

“Temos consciência de que temos que construir etapas para o título. Para ganhar tem que jogar bola. No jogo contra Honduras, por exemplo, respeitamos o adversário e principalmente o nosso trabalho”, disse o treinador.

Dessa forma, o Brasil deve entrar com: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luis, Casemiro, Allan e Coutinho, Richarlison, David Neres e Firmino.

Capitão

Campeão da Copa América em 2007, o lateral Daniel Alves é o jogador mais experiente da Seleção Brasileira. Também por conta disso, herdou a faixa de capitão da equipe, e está pronto para assumir essa responsabilidade. Após três semanas de trabalho intenso e dois amistosos, a Seleção conclui a preparação na última quinta-feira, com um treino no estádio do Morumbi, palco da estreia contra a Bolívia.

Para o lateral, é um momento pelo qual os jogadores ansiavam tanto. E a torcida brasileira tem todos os motivos para esperar uma boa Copa América da Seleção.

“É um momento esperado por todos nós, todos esses dias trabalhando muito bem para esse momento. Estamos preparados para estrear, fazer uma grande apresentação e voltar a conectar com o nosso povo. Agora é para valer, é trazer tudo que a gente trabalhou para esse grande momento”, disse.

Roupa nova

Vestindo branco, com o seu mais novo uniforme, a Seleção homenageará os campeões sul-americanos de 1919, que deram o pontapé inicial para a paixão que tomou conta de um povo.

O Campeonato Sul-Americano de 1919 marcou o início de uma era para o futebol brasileiro. Liderados pelo "Tigre" Arthur Friedenreich, os brasileiros levantaram a taça e, pela primeira vez, viram despertar o amor dos torcedores pelo esporte bretão. Na época, a Seleção vestia uma camisa branca com detalhes em azul. E assim seria até 1950, quando a Amarelinha tomaria conta de nossa história. Para relembrar essa época tão importante para nossa Seleção, o novo uniforme entrará em cena nesta sexta.