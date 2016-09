Brasil conquista sete medalhas no segundo dia dos Jogos Paralímpicos Rio 2016

Fernando Maia/MPIX/CPB Imagem Lucia Araújo ganhou a prata na categoria até 57 KG

Os atletas da maior delegação da história paralímpica do Brasil subiram sete vezes ao pódio nesta sexta-feira, 9. Com isso, o país segue firme na meta de ficar entre as cinco melhores nações do mundo no quadro de medalhas. Até este segundo dia de competições já são 11 medalhas, sendo três de ouro, seis de prata e duas de bronze.



O destaque desta sexta foi o paulista Daniel Tavares, que além de subir no lugar mais alto do pódio ainda bateu seu próprio recorde mundial, fechando os 400m na categoria T20 com a marca de 47s22.



Os brasileiros que compareceram ao Estádio Olímpico, aliás, tiveram motivos para comemorar. Além de Daniel, Fábio Bordignon, nos 100m T35, Verônica Hipólito, nos 100m T38, e Izabela Campos, no lançamento de disco F11, garantiram mais três medalhas – duas pratas e um bronze, respectivamente.



Repetindo sua atuação em Londres, a judoca Lucia Teixeira conquistou a prata. Depois de derrotar a japonesa Junko Hirose por ippon e garantir vaga na final, Lucia perdeu para a ucraniana Inna Cherniak, na categoria até 57kg.



Na natação, o revezamento 4x50m livre 20 pontos do Brasil, com Clodoaldo Silva, Joana Silva, Susana Schnarndorf e Daniel Dias acabou na segunda posição. Apesar de ter baixado o próprio recorde mundial em 4s, com um tempo de 2min25s45, os chineses fizeram uma prova impressionante e estabeleceram a nova melhor marca do mundo: 2min18s03.



Nos esportes coletivos, a seleção brasileira de futebol de 5 venceu o Marrocos de virada, por 3 a 1, e segue firme na disputa pelo tetracampeonato. Já o vôlei sentado masculino não teve dificuldades para bater os Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/17 e 25/14.



Neste sábado, 10, a natação segue com grandes chances de pódio. O multimedalhista Daniel Dias cai na água para a prova dos 50m borboleta S5 e Andre Brasil disputa os 100m costas S10.



Além disso, há brasileiros estreando em três modalidades: a bocha entra em cena com competições por equipes e de duplas, com a participação dos medalhistas paralímpicos Eliseu dos Santos, Maciel Santos e Dirceu Pinto; o triatleta Fernando Aranha mostra sua força e já disputa medalha; e o ranqueamento do tiro com arco acontece na Praça da Apoteose.



No judô, Antônio Tenório estreia na sua sexta Paralimpíada. Dono de cinco medalhas nos jogos, ele enfrenta o alemão Oliver Upmann pela manhã, pela categoria até 100kg.



Confira a agenda de todos os jogos do Brasil, pelo horário de Brasília, neste sábado:



Futebol de 7

Brasil x Irlanda - 19h

Local: Estádio de Deodoro



Judô

Local: Arena Carioca 3 (Parque Olímpico da Barra)

A partir de 10h:

Até 70 kg feminino (B2) – Alana Maldonado

Acima de 70 kg feminino (B2) – Deanne de Almeida

Até 90 kg masculino (B1) – Arthur da Silva

Até 100 kg masculino (B1) – Antônio Tenório

Acima de 100 kg masculino (B1) – Wilians Araújo

Local: Arena Carioca 3 (Parque Olímpico da Barra)



Natação

Local: Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos (Parque Olímpico da Barra)

Manhã - Classificatórias

9h37 – 100m peito feminino SB7 - Verônica Almeida

9h46 – 100m livre masculino S6 – Adriano de Lima

10h03 – 50m borboleta masculino S5 – Daniel Dias

10h11 – 50m borboleta feminino S5 – Joana Silva

10h28 – 50m costas feminino S3 – Maiara Regina Barreto

10h38 – 200m medley masculino SM13 – Thomaz Rocha Matera

11h07 – 100m costas masculino S10 – Andre Brasil

11h15 – 100m costas feminino S10 – Mariana Ribeiro

11h08 – 400m livre masculino S11 – Matheus Rheine

11h23 – 400m livre feminino S11 – Regiane Nunes

Tarde/noite – Finais (caso se classifiquem)

17h37 – 100m peito feminino S7 - Verônica Almeida

17h44 – 100m livre masculino S6 – Adriano de Lima

17h56 – 50m borboleta masculino S5 – Daniel Dias

18h03 – 50m borboleta feminino S5 – Joana Silva

18h32 – 50m costas feminino S3 – Maiara Regina Barreto

18h54 – 200m medley masculino SM13 – Thomaz Rocha Matera

19h24 – 100m costas masculino S10 – Andre Brasil

19h31 – 100m costas feminino S10 – Mariana Ribeiro

19h52 – 400m livre masculino S11 – Matheus Rheine

20h04 – 400m livre feminino S11 – Regiane Nunes



Remo

Local: Lagoa Rodrigo de Freitas

8h50 – Single skiff feminino ASW1X – Repescagem – Cláudia Santos

9h10 – Single skiff masculino ASM1X – Repescagem – Renê Pereira

10h10 – Double skiff misto TAMIX2X – Repescagem – Josiane Lima e Michel Pessanha



Tênis de Mesa

Local: RioCentro, pavilhão 3 (Parque Olímpico da Barra)

9h - Diego Moreira x Amine Mohammed Kalem (ITA) – Classe 9, grupo D

9h40 - Thais Severo x Jiyu Yoon (KOR) – Classe 3, grupo E

10h20 - Aloisio Lima x Paul Davies (GBR) – Classe 1, grupo C

11h - Carlos Carbinatti x Krisztian Gardos (AUT) – Classe 10, grupo D

11h – Claudiomiro Segatto x Lin Yen-Hung (KOR)

11h40 – Welder Knaf x Gabriel Copola (ARG)

12h20 - Bruna Alexandre x Mirjana Lucic (CRO) – Classe 10, grupo A

13h40 – Israel Stroh x Popov Mykhalo (UKR)

Outros jogos com brasileiros dependem do resultado de chaveamento.



Tênis em Cadeira de Rodas

Local: Parque Olímpico de Tênis (Parque Olímpico da Barra)

11h na quadra central – Ymanitu silva x Lucas Sithole (RSA)

Segunda partida na quadra 6 - Natalia mayara x Brusra Un (TUR)

Quinta partida na quadra central – Mauricio Pomme e Carlos Santos x Won Im Ho e Gel Ha Lee (KOR)

18h30 na quadra central – Rejane Candida x Yui Kamiji (JPN)

Não antes de 16h na quadra 8 – Rodrigo Oliveira e Ymanitu Silva x Itai Erenlib e Shraga Weinberg



Tiro com arco

Local: Sambódromo

9h – Recurvo masculino individual, ranking round – Diogo de Souza, Francisco Cordeiro, Luciano Rezende

9h – Recurvo feminino individual, ranking round – Fabíola Dergovics, Patricia Layolle, Thais Silva Carvalho

15h – Composto masculino individual, ranking round – Andrey Muniz de Castro

15h – Composto feminino individual, ranking round – Jane Karla Gogel



Tiro esportivo

Local: Centro Nacional de Tiro Esportivo

9h30 – Classificatória – Carabina de ar deitado 10m SH1 – Carlos Garletti

11h45 – Final (caso se classifique) – Carabina de ar deitado 10m SH1 – Carlos Garletti

12h15 – Classificatória – Carabina de ar em pé 10m SH2 – Alexandre Galgani

14h45 – Final (caso se classifique) – Carabina de ar em pé 10m SH2 – Alexandre Galgani



Triatlo

Local: Forte de Copacabana

11h20 – Fernando Aranha – masculino PT1