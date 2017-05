Bottas faz boa largada e vence primeiro GP da carreira

Tamanho do texto

Foto: AFP PHOTO / Andrej ISAKOVIC Bottas largou da terceira posição, mas assumiu a liderança logo na largada

Com uma largada eletrizante o Finlandês Valtteri Bottas, forçou pra cima das Ferraris de Kimi Räikkönen e Sebastian Vettel, pulando da terceira para a primeira colocação onde se manteve até o fim da corrida. Com a vitória na Rússia, Bottas entra para o hall de pilotos que venceu GP de Fórmula 1.



Sebastian Vettel tentou nas ultimas voltas superar o finlandês, mas não teve sucesso terminando a prova na segunda colocação, Kimi Raikkonen completou o pódio chegando em terceiro.



Felipe Massa largou na sexta colocação, onde se manteve boa parte da prova, mas teve um pneu furado, tendo que fazer uma para a mais. O brasileiro finalizou a prova na nona colocação, somando dois pontos para a Williams.



O próximo GP da fórmula 1 está marcado para o dia 14 de maio, na cidade de Barcelona – ESP.



Confira como ficou a classificação, após o 4º GP da temporada:

1) S. Vettel - 86 pts

2) L. Hamilton - 73

3) V. Bottas - 63

4) K. Raikkonen - 49

5) M. Verstappen - 35

6) D. Ricciardo - 22

7) S. Perez - 22

8) F. Massa - 18

9) C. Sainz Jr. - 11

10) E. Ocon - 9