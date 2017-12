Beach Tennis solidário reúne 46 duplas em Campo Grande

Segue até este domingo (17), a partir das 8h, nas areias do Talent Soccer, estádio do Cene no Jardim Los Angeles, o torneio "Open Amigos do Max".

De acordo com a atleta Eva Regina, uma das organizadoras, toda a renda será para auxiliar no tratamento do professor Maxsandro Pio, internado com toxoplasmose há um mês na capital. "Além do torneio, alunos, professores, atletas e amigos estão se mobilizando com a venda de rifas, camisetas e alimentos para arrecadar recursos e essa competição será diferente, pois todos serão campeões" revela a atleta.

O atleta e também organizador Thiago Hamamoto, conta que são seis categorias em disputa e o número de atletas surpreendeu. "Ficamos felizes em ver atletas de vários grupos, points e clubes, juntos para ajudar" explica Thiago.

O professor Maxsandro tem um projeto que começou há três anos na Escola Municipal Padre Thomaz Ghirardelli e hoje atende mais de 60 crianças e adolescentes da região nas quadras de areia do Talent Soccer. O professor foi homenageado na última etapa do estadual, realizado em Bonito, no último fim de semana.