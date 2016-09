Barcelona é punido e Comercial fica com vaga na Copa do Brasil

Dentro de campo o Comercial não levou a melhor contra o Barcelona-RJ na Copa do Brasil de futebol feminino. Foram duas derrotas, fora de casa por 1 a 0 e em Campo Grande por 5 a 3 e, como nos anos anteriores, desclassificação na primeira fase. Desta vez, porém, o time vermelho deve avançar. Denunciado por escalação irregular o clube carioca foi julgado na tarde desta sexta (2) pela Quarta Comissão Disciplinar do STJD e punido com a exclusão da competição. Proferida por unanimidade dos votos, a decisão cabe recurso e deve chegar ao Pleno, última instância nacional.

Raul Rodrigues/Foto cedida Comercial perdeu para o Barcelona no Jacques da Luz, mas avança com exclusão do adversário

O Barcelona enfrentou o Comercial no dia 24 de agosto e na partida, a equipe do Rio de Janeiro relacionou as atletas Bruna Amorim Petrelli, Cindy de Oliveira Baptista, Daniela Pereira Willemen, Evellen Aparecida Barbosa, Tamires de Oliveira da Silva e Teresa Cristina da Silva Freitas, todas em situação irregular, de acordo com a Diretoria de Competições da CBF.



Segundo a Comunicação de Irregularidade emitida pela DCO, as atletas atuaram sem que os nomes constassem no Boletim Informativo Diário da CBF. Tal conduta infringiu os artigos 5 do Regulamento Específico da Competição e 33 do Regulamento Geral das Competições. No entendimento do relator do processo, Auditor José Maria Philomeno a competição é sim eliminatória. Para o relator a infração está configurada e o clube deve ser excluído da Copa do Brasil de Futebol Feminino. O voto foi acompanhado pelos demais Auditores presentes.



Agora, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve confirmar a exclusão do Barcelona da Copa do Brasil e a vaga nas oitavas de final ficando com o Comercial. O adversário das sul-mato-grossenses na próxima fase será o Vitória-PE que eliminou o UDA-AL com duas vitórias.