Bahia reverte vantagem do Vitória e se classifica para final da Copa do Nordeste

O Bahia está classificadopara a decisão da Copa do Nordeste. Neste domingo (30), após derrota por 2 a 1 no duelo de ida, o Esquadrão de Aço bateu o Vitória por 2 a 0 e virou o placar agregado desta semifinal para cima do rival. Allione e Régis marcaram os gols da tarde na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA.

Precisando vencer por conta do resultado negativo no primeiro jogo, o Bahia aproveitou o apoio dos mais de 34 mil torcedores no estádio e partiu para cima do Vitória desde o início da partida. Após pressionar bastante o adversário, o tricolor chegou ao primeiro gol aos 37 minutos do primeiro tempo. Régis serviu Allione na entrada da área, o argentino driblou Bruno Ramires, ajeitou o corpo e marcou um golaço com toque colocado.

Foto: Felipe Oliveira/Bahia Bahia se tornou a equipe com o maior número de finais na Copa do Nordeste

Na etapa final, o Rubro-Negro tentou arriscar mais, mas o domínio tricolor continuou. Aos 14, Régis recebeu de Eduardo dentro da área, driblou Kanu e bateu no canto do goleiro Fernando Miguel para ampliar a vantagem. Na comemoração, o autor do gol foi expulso e deixou o time com dez em campo. O Vitória, porém, não conseguiu aproveitar a vantagem numérica.

Dois minutos depois, o lateral Patric também levou cartão vermelho do árbitro e os times voltaram a ter a mesma quantidade de atletas em campo. Com o placar necessário para avançar, o Bahia soube administrar a partida e garantiu a classificação para a nona final na história do torneio, feito que só pode ser alcançado pelo Sport, caso passe pelo Santa Cruz.

Os times pernambucanos definem quem será o adversário do Bahia na próxima quarta-feira (3/5), às 20h45, no estádio do Arruba, em Recife/PE. No primeiro jogo entre os rivais, o Tricolor levou a melhor com vitória por 2 a 1 na casa do Sport e poderá empatar para avançar à final. Ao Sport somente uma vitória com no mínimo dois gols marcados, garante a classificação.