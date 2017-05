Bahia e Palmeiras começam Brasileirão com goleadas sobre o Atlético-Pr e Vasco

Agência Palmeiras Dudu sofreu dois pênaltis, mas parou no goleiro Martin Silva nas oportunidades que teve

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro seguiu neste domingo com seis jogos e muitos gols, graças, principalmente, à três goleadas, uma deles em um jogo de oito gols. Palmeiras, atual campeão, Ponte Preta e o Bahia-BA, que retorna à Série A, não tiveram dó de Vasco da Gama, Sport-PE e Atlético-PR, respectivamente, e largaram na frente na competição. Fluminense, Cruzeiro e Grêmio também venceram.



A rodada começou com dois empates em 1 a 1, primeiro entre Flamengo e Atlético-MG e depois entre Corinthians e Chapecoense. Na manhã deste domingo, o Fluminense fez 3 a 2 no Santos, com destaque para o atacante Henrique Dourado, que marcou os dois primeiros gols tricolores, com Sornoza marcando o terceiro. Victor Ferraz e Hernández descontaram para o Peixe.



Nos jogos da tarde, o único 0 a 0 até agora com Avai-SC e Vitória-BA na Ressacada. No Mineirão, o Cruzeiro venceu o São Paulo por 1 a 0, gol de Ábila no início do segundo tempo. Nos outros jogos, apenas goleadas. No Moisés Lucarelli, com arbitragem sul-mato-grossense comandada por Marcos Matheus Pereira, a Ponte Preta fez 4 a 0 no Sport, com gols de Lucca, Nino Paraíba e dois de Clayson, jogador que interessa ao Corinthians.



No Allianz Parque, o técnico Cuca reestreou no comando do Palmeiras com goleado sobre o Vasco, time que volta à primeira divisão, por 4 a 0. Jean, cobrando pênalti, abriu o placar e Guerra, ainda no primeiro tempo aumentou. Na etapa final, o atacante colombiano Borja marcou duas vezes, um deles de pênalti, completou a goleada.

Divulgação / Bahia A goleada do Bahia sobre o Atlético-Pr por 6 a 2, colocou um ponto final em uma série de tabus



O melhor jogo da rodada aconteceu na Fonte Nova. O Atlético-PR ficou duas vezes na frente do Bahia até os 37 minutos do primeiro tempo com gols de Guilherme e Marcão. Tiago marcou o primeiro dos baianos e Zé Rafael empatou aos 39 minutos abrindo uma chuva de gols do time da casa. Regis fez o terceiro aos 41, Edgar Junio o quarto aos 43 e Régis o quinto aos 46. Na etapa final, Edson, aos 26, completou o placar de 6 a 2.



No jogo da noite, em Porto Alegre, o Grêmio bateu o Botafogo por 2 a 0, gols de Ramires, um em cada tempo. A rodada termina nesta segunda (15), às 19h (MS), com Coritiba e Atlético-GO no Couto Pereira.



Na ordem, Bahia, Palmeiras e Ponte Preta, iguais, Grêmio, Fluminense e Cruzeiro, todos com três pontos, lideram o Brasileirão nesta primeira rodada. A competição segue no próximo fim de semana.