Avião com time da Chapecoense cai e mata 76 pessoas

El Pais Dos 81 tripulantes, apenas cinco sobreviveram ao desastre aéreo

Um acidente com um avião que transportava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, matou 76 pessoas, segundo autoridades colombianas. Dos 81 tripulantes, apenas cinco sobreviveram.



Os sobreviventes seriam os jogadores Follmann, Danilo e Alan Ruschel; jornalista Rafael Henzel e um comissário. Um sexto passageiro chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no caminho para o hospital colombiano.



Segundo informações do Bom Dia Brasil, o diretor de um hospital envolvido no socorro disse que apenas cinco pessos sobreviveram ao acidente. São eles: os jogadores Alan Ruschel, Danilo e Follmann, o jornalista Rafael Henzel e um comissário. Uma sexta pessoa chegou a ser socorrida com vida, mas morreu no caminho para o hospital.



A equipe de socorro colombiana chegou a disponibilizar helicópteros para o trabalho de resgate, mas precisaram interromper o uso por conta das condições climáticas. A região onde o avião caiu é montanhosa e a remoção dos corpos é lenta.



O time da Chapecoense seguia para a Colômbia, onde disputaria a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional na quarta-feira (30). O grupo pegou um voo comercial de São Paulo a Bolívia e depois outro voo, da LaMia. O jogo foi cancelado por conta da tragédia.