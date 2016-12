Atraso na liberação do Morenão pode adiar rodada de estreia do Estadual 2017

Divulgação Atraso na entrega

A rodada de abertura do Campeonato Estadual, ainda marcada para os dias 28 e 29 de janeiro pode ser adiada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). Isso porque as obras de adequação no Estádio Morenão, palco de dois jogos, não deve estar liberado pelo Ministério Público para partidas oficiais. Após as obras, o estádio precisa passar por vistorias do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Polícia Militar para os laudos serem emitidos e entregues ao MP e o prazo para que isso aconteça deve se estender além do esperado.



A decisão já foi comunicada pela entidade aos clubes envolvidos e a possibilidade da primeira rodada acontecer em outra data está sendo estudada. “O Cezário me comunicou sobre isso e a Federação deve soltar um documento remarcando essa rodada para um outro momento”, disse o presidente do Novo, Américo Ferreira. Apesar do Novo não ser mandante na rodada, o clube deve então ter seu jogo contra o Operário pela segunda rodada transferido do Estádio Jacques da Luz para o Pedro Pedrossian, nome oficial do Morenão.



O assunto estava sendo tratado em segredo, mas a decisão do Morenão não ser utilizado no último fim de semana de janeiro já era sabida, tanto que a Federação já reuniu os representantes de Operário e Comercial, mandantes, para comunicar o fato. Caso o estádio não seja liberado para os jogos, os clubes de Campo Grande voltarão a ter apenas o Jacques da Luz como opção, local inclusive, indicado para jogos do Novo e União/ABC como mandantes.



Alternativas

De acordo com Marcos Tavares, vice-presidente e diretor de competições da Federação, a rodada pode acontecer normalmente, desde que as diretorias de Galo e Colorado dêem alternativas para mandarem seus jogos. "O Comercial já concordou em jogar sua partida no Jacques da Luz. O Operário, não. Então, como são mandantes e responsáveis por onde jogar, devem dar uma solução para o impasse", explicou.



Outros Campeonatos

O atraso na liberação do Morenão pode atrapalhar também os planos de Operário e, principalmente, Comercial em outras competições. O Colorado enfrenta o Jonville-SC pela Copa do Brasil no início de fevereiro e contava com a liberação para jogar na Capital. Já o Operário enfrenta o Luziânia-DF pela Copa Verde, mas apenas em março, o que deve facilitar a vida do Galo.