Atlético-PR arranca empate com Junior Barranquilla na decisão da Sul-Americana

Twitter Oficial/Atlético-PR Empate em Barranquilla deixa o confronto da volta, em Curitiba, aberto na luta pelo título

O Atlético-PR começou com um empate a luta para conquistar o seu primeiro título internacional. Abrindo a decisão da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (5) o Furacão ficou no 1 a 1 com o Junior Barranquilla-COL, fora de casa, e agora define na Arena da Baixada com o apoio da torcida. O vencedor fica com a taça e, em caso de novo empate, por qualquer placar, a definição será nos pênaltis.

O jogo no Estádio Metropolitano teve um primeiro tempo truncado. A melhor chance foi do time da casa, com o atacante Diaz, aos 23 minutos. Ele recebeu na área e, de voleio, chutou com perigo, mas por cima do gol de Santos. O Atlético tentava encaixar contra-ataques, mas o máximo que conseguiu foi cruzar a bola na área em escanteios, sem perigo.

Depois do intervalo o jogo mudou e melhorou muito. O Atlético voltou melhor posicionado e, em bela trama de Nikão e Pablo, abriu o placar. Aos quatro minutos, o camisa 11 fez a jogada pelo meio e, percebendo a penetração de Pablo, fez o toque na medida para que o atacante batesse na saída de Vieira. A vantagem, porém, não durou muito. Três minutos depois, a zaga atleticana falha ao tentas tirar a bola da área e Yoni González chutou sem chances para Santos.

Pouco depois, Pablo, contundido, deixou o campo para entrada de Rony e esse foi protagonista no lance que poderia decretar a virada colombiana. Aos 27 minutos, o atacante, ajudando na marcação, derrubou Sanchéz na área. Pênalti que Rafael Perez cobrou com uma bomba, mas acertou o travessão. Depois, brilhou o goleiro Santos, com duas defesas que garantiram o empate, a segunda no último lance do jogo, segurando o 1 a 1.

O empate foi comemorado pelo goleiro, festejado pelos companheiros ao final do jogo. “Esse ano foi muito bom. Não começamos tão bem a temporada, mas no decorrer conseguimos chegar onde estamos. Fico feliz de poder ajudar os companheiros e o Atlético. Minhas participações sempre estão contribuindo, mas temos que enaltecer esse grupo. Agora é ir para casa, descansar, e quarta que vem, com a nossa torcida, vamos em busca desse título. Determinação não vai faltar e vamos em busca desse título”, disse.