Atlético-MG vence Botafogo e fica com última vaga na Libertadores

Bruno Cantini/CAM Cazares comemora com Luan o gol da vitória do Galo em BH

O grupo de classificação para Libertadores do Campeonato Brasileiro se completou neste sábado (1) na abertura na última rodada. O Atlético-MG fez valer a vantagem que tinha sobre o Atlético-PR e ratificou a vaga que já estava em suas mãos no início dos jogos. O Galo venceu o Botafogo por 1 a 0 e não precisou se preocupar com a virada do Furacão sobre o Flamengo, fazendo 2 a 1 no Rio de Janeiro.

O Atlético-MG terminou o Brasileirão com 59 pontos, se isolando na sexta posição, garantindo vaga na fase eliminatória da Libertadores, etapa que disputará pela primeira vez. O Atlético-PR, com 57 pontos, termina na sétima posição, mas ainda pode disputar a Libertadores, já que está na decisão da Copa Sul-Americana contra o Junior Barranquilla-COL.

BH

No Estádio Independência, o Atlético-MG dominou as ações no primeiro tempo e pressionou o Botafogo. Logo aos três minutos, após boa trama, Ricardo Oliveira finalizou, mas a zaga adversária rebateu. Na sequência, Luan pegou o rebote, mas a defesa afastou novamente. E, na sobra, Elias chutou para fora. O clima seguiu quente até que, aos 17 minutos, Emerson recebeu de Luan, passou para Moisés e rolou para o meio da área. Cazares apareceu livre e mandou no canto esquerdo de Gatito Fernández, fazendo 1 a 0. O Fogão melhorou no jogo após o gol, mas com a vantagem, o Galo acabou administrando o resultado até o apito final e garantiu a vitória que precisava.

RJ

No Maracanã, mais de 60 mil torcedores foram à partida que marcou a despedida de Lucas Paquetá no Flamengo contra o Atlético-PR. A festa parecia ser completa quando, aos 22 minutos, Diego cobrou escanteio e Rhodolfo, de cabeça, abriu o placar para o Mengão. Cheiro de reservas, o Furacão não se intimidou e foi para virada na etapa final. Após boa troca de passes aos 19 minutos, Lucho deu assistência para Matheus Rossetto dominar, girar e deixar tudo igual. Aos 25, o segundo gol paranaense. Marcio Azevedo deu uma caneta em Berrío, passou para Lucho, que tocou para Rony mandar uma bomba na gaveta e fazer um golaço. Antes do apito final, o Flamengo ainda chegou perto de marcar, como no chute forte de Arão de longe, que tirou tinta da trave. No entanto, o placar de 2 a 1 não foi mais alterado.