Atlético-MG e Grêmio começam a decidir Copa do Brasil nesta quarta

Divulgação/CBF Atlético e Grêmio disputam o título da Copa do Brasil

A edição 2016 da Copa do Brasil começa a ser decidida nesta quarta-feira entre dois times que já tem a taça no currículo. Atlético-MG e Grêmio se enfrentam na partida de ida, nesta quarta-feira (23), às 20h45 (MS), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e fecham a disputa na próxima semana em Porto Alegre. Enquanto os mineiros buscam seu segundo título na competição, o Tricolor quer a quinta conquista e ser, isoladamente, o time de melhor desempenho no torneio.



Os dois finalistas entraram na Copa do Brasil nas oitavas de final vindos de campanhas abaixo do esperado na Libertadores. Para chegar à decisão, o Galo deixou para trás a Ponte Preta, Juventude, com uma classificação dramática nos pênaltis, e o Internacional. O Grêmio enfrentou os pênaltis nas oitavas contra o Atlético-PR e avançou após uma disputa de oito chutes para cada lado. Depois eliminou o Palmeiras nas quartas e o Cruzeiro na semi.



O técnico atleticano Marcelo Oliveira não poderá escalar o atacante Fred, que já havia disputa jogos pelo Fluminense, mas na sua vaga entra o artilheiro argentino Lucas Pratto, ídolo do torcedor e Robinho, destaque do time na temporada, está garantido. Do outro lado, Renato Gaúcho conta com todos os titulares poupados na rodada de fim de semana pelo Brasileirão.



A provável escalação do Atlético-MG deve ter Victor no gol; Carlos César, Erazo, Gabriel e Fábio Santos; Leandro Donizete, Júnior Urso e Maicosuel; Clayton, Robinho e Lucas Pratto. O Grêmio começa com Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha; Luan.



A arbitragem será de Péricles Bassols Cortez (Fifa-PE), auxiliado por Rodrigo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Nadine Schramm Camara Bastos (Fifa-SC).