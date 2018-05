Atlético-MG e Flamengo jogam pela liderança do Brasileirão neste sábado

Bruno Cantini/CAM Técnico Thiago Larghi, do Galo, no último treio antes do confronto deste sábado contra o Flamengo

A sétima rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (26) e a disputa pela liderança promete ser acirrada entre os quatro primeiros colocados. Atlético-MG, Flamengo, Corinthians e Palmeiras, nesta ordem, integram o G4 e todos podem terminar a rodada na ponta. Entre os três primeiros jogos, Galo e Mengo fazem disputa direta pela ponta e o Palmeiras, que também entra em campo, fica de olho no resultado.



A briga por um lugar entre os primeiros colocados começa já no primeiro jogo. No Maracanã, às 15h (MS), o Fluminense recebe a Chapecoense-SC e, se vencer, dorme no G4. O Tricolor tem dez pontos e está na quinta posição, ao contrário dos catarinenses, com apenas seis pontos, na 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento.



Já a disputa pela ponta começa no Allianz Parque, às 18h (MS). Quarto colocado com 11 pontos, o Palmeiras enfrenta o Sport-PE e a vitória já deixa o Verdão na primeira posição por algumas horas e manutenção da posição vai depender do último jogo do dia e da partida do Corinthians no domingo.



Em Belo Horizonte, Atlético-MG e Flamengo se enfrentam às 20h (MS), no Independência em um dos clássicos mais tradicionais do Brasil. Líder isolado com 13 pontos, o time mineiro é o único que depende apenas de sua vitória para se manter na frente. O Rubro-Negro, com 11, é segundo colocado e, se vencer, assume a ponta e torce para Palmeiras e Corinthians, se vencerem também, não o fazerem com vantagem maior de gols, já que os três estão quase que iguais no saldo, critério que determina o posicionamento entre eles na classificação.



Outros jogos



Na sequência da rodada, neste domingo, o Corinthians vai ao Estádio Beira-Rio enfrentar o Internacional com o intuito de retomar a frente da classificação. Se vencer o Colorado, o Timão torce por empate do jogo em BH e tropeço do Palmeiras para terminar em primeiros.



Nos outros jogos do dia, o Paraná Clube-PR disputa clássico regional com o Atlético-PR no Dorival de Britto, Bahia-BA e Vasco da Gama jogam na Fonte Nova, o Botafogo recebe o Vitória-BA no Engenhão, no Pacaembu, o Santos enfrenta o Cruzeiro, América-MG e São Paulo jogam no Independência e o Ceará-CE recebe o Grêmio no Castelão.