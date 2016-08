Atlético e Ceará empatam na abertura da 22ª rodada da Série B no Serra Dourada

Divulgação/Atlético-GO Duelo pela 2ª posição terminou empatado entre Atlético-GO e Ceará

A disputa pela segunda posição da Série B do Campeonato Brasileiro abriu a 22ª rodada que será completa neste meio de semana.



Atlético-GO e Ceará-CE se enfrentaram no Serra Dourada e o empate em 2 a 2 manteve os goianos na vice liderança, enquanto o Vovô, ainda em terceiro, pode perder uma posição dentro do G4. Bill marcou primeiro para os cearenses, Gilsinho e Romário viraram o placar ainda no primeiro tempo e Bill, de novo, empatou, fechando o placar.



A segundona tem o Vasco com 41 pontos, Atlético-GO tem 38, Ceará 37 e o CRB-AL com 34, fechando o G4. Bragantino-SP, Joinville-SC, Tupi-MG e Sampaio Côrrea-MA estão na zona de rebaixamento.



Na sequência da rodada, além do líder Vasco da Gama jogar para manter a tranquilidade da liderança, a disputa para entrar no G4 é intensa, com o quarto colocado CRB, além de se preocupar com o próprio adversário, ainda fica de olho nos jogos de Brasil de Pelotas-RS, Bahia-BA, Nautico-PE e Londrina-PR, todos querendo entrar na disputa direta pelo acesso.

Quatro jogos abrem os jogos desta terça-feira (30), às 18h15.



Na Arena Joinville, o time da casa, na zona de rebaixamento, recebe o Bahia, embala por duas vitórias seguidas. Em Curitiba, no Dorival de Britto, O Paraná Clube-PR, primeiro fora da zona de degola, mas com uma folga de cinco pontos, enfrenta o lanterna Sampaio Côrrea. No Estádio da Curuzu, o Paysandu-PA, ainda patinando em posições intermediárias, joga contra o Tupi. Na Ressacada, o Avai-SC recebe o Luverdense-MT, duelo de dois times que venceram na última rodada.



Na sequência, três jogos às 19h30. Em São Januário, o Vasco, que não tem a liderança ameaçada, enfrenta o Vila Nova-GO. Na Arena Pernambuco, Nautico e Londrina, dois times que tentam chegar mais perto do G4 se enfrentam. O CRB, no Estádio Rei Pelé, recebe o Oeste-SP.



A rodada termina com duas partidas às 20h30. No Estádio Nabi Abi Chedid, o Bragantino, outro na zona de degola, recebe o Brasil que luta para entrar no G4. No Serra Dourada, Goiás-GO e Criciúma-SC jogam para melhorar a posição na classificação.