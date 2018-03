Atleta sul-mato-grossense conquista 1º lugar no pódio de maratona em Santa Catarina

David Majella Professor de educação física e secretário, Assis parabenizou Agnaldo e disse que ele é um exemplo a ser seguido

O servidor público sul-mato-grossense, Agnaldo Menezes, de 50 anos, conquistou mais um título para a coleção. Apaixonado por atletismo, ele percorre o Brasil participando de maratonas. Na última semana, conquistou o 1 lugar na Meia Maratona de Joinville/SC pelo resultado de 21 km percorridos em 1h24m11s.

Agnaldo é servidor efetivo do Estado há 15 anos e atua como agente patrimonial na EE Hélio França Cardoso, no São Conrado. A cada nova vitória as fotos vão parar no mural da escola, sendo motivo de orgulho e incentivo para os alunos.

O atleta já perdeu as contas de quantas corridas já participou, mas enumera as mais importantes nesses 27 anos de prática esportiva. “Até hoje foram quatro São Silvestres, duas maratonas em Curitiba, duas em Porto Alegre e uma em Florianópolis. Agora, meia maratona tem várias”, revela.

Disciplinado, o servidor conta que intercala os treinos com os dias de folga, já que trabalha no sistema 12/36. Apesar das competições, Agnaldo conta com orgulho que nunca faltou ao serviço. “Programo minhas férias para o período onde tem as maratonas que quero participar durante o ano. Nas competições fora do período, me programo e já faço as trocas de plantão antecipadamente” explica.

Para o atleta, além de ajudar na saúde, o esporte dá mais disposição para desempenhar melhor o trabalho. “Lá em casa todos são corredores. Minha esposa e meus filhos gostam de corrida. Acredito que todo mundo deveria praticar atividade física e incentivar suas crianças” afirma entusiasmado.

Nesta quarta-feira (21), Agnaldo foi recebido pelo professor de educação física e secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, que parabenizou o servidor pela determinação. “Não é segredo que sou um eterno apaixonado por esportes. Inclusive, implantamos no Governo do Estado a Caminha do Servidor que além de incentivar promove a integração do servidor. E o Agnaldo é um exemplo de determinação a ser seguido por todos nós. Como servidor fico orgulhoso de saber que temos alguém tão dedicado como ele levando o nome de Mato Grosso do Sul Brasil afora” pontua o secretário.