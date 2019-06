Arremesso de disco destaca atletas da Costa Leste do Estado em campeonato

Divulgação Atletas trazem premio para o Estado

Com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), a equipe do projeto de atletismo da Prefeitura de Três Lagoas esteve no ultimo fim de semana em Bragança Paulista – SP, participando do Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-20.



A competição teve a participação de 680 atletas de 19 estados do País e, Três Lagoas ficou em destaque no lançamento de disco.



A atleta e aluna da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, Nathalia Felipe de Souza conquistou a sétima colocação na modalidade, atingindo a marca dos 35,80 metros na prova. Mesmo sem subir ao pódio, Nathalia foi parabenizada pelo técnico e professor Reynaldo Abrão Camargo por competir com atletas com idade superior.



Nathalia foi campeã no mês passado no Campeonato Brasileiro de Atletismo categoria escolar em Natal/RN, e agora intensifica os treinos para encarar o Campeonato Estadual Adulto de Atletismo, em Campo Grande, de 14 a 16 de junho.



Também participaram da competição as atletas, Miriellen Ferreira, Camila Inês Cardoso, Kauane Caroline e Suellen Costa, que também estarão na disputa do Estadual e tentarão o índice para o Troféu Brasil em São Paulo-SP e Troféu Centro Oeste em Cuiabá-MT.



Professor Reynaldo e equipe de atletismo agradece o APOIO de sempre do Prefeito Angelo Guerreiro, aos secretários e diretores das Secretarias Municipais de Educação e Cultura (SEMEC) e Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), ao diretor Vinicius Belon, da Escola Municipal Parque São Carlos, Banco Sicredi, Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul, FUNDESPORTE, Clínica Climis, Associação Três-lagoense de Atletismo “Professor Tó” e Instituto Silvânia Oliveira.